Merkel Putin'den açıklama istedi



Rus askerlerin sınır ihlallerine dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "ihlallerin, Donetsk ve Luhansk’ta Rusya tarafından yönlendirilen karşı saldırılar olduğuna işaret ettiği" görüşünü dile getirdi.

Ukrayna ordusu sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait tank ve zırhlı araçlardan oluşan 100 araçlık bir konvoyun ülkeye girdiğini iddia etmişti.

Rus askerlerinin muhtemel sınır ihlalleri Berlin'de de tepkiye yol açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, iddiayla ilgili olarak açıklama talebinde bulundu.