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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Putin'den açıklama istedi

ABD, Rusya'yı Ukrayna'daki ayrılıkçıların saldırılarını yönetmekle suçladı. Gelişmeye tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya lideri Putin'den açıklama talebinde bulundu.

28 Ağustos 2014 12:54


Rus askerlerin sınır ihlallerine dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "ihlallerin, Donetsk ve Luhansk’ta Rusya tarafından yönlendirilen karşı saldırılar olduğuna işaret ettiği" görüşünü dile getirdi.

Ukrayna ordusu sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait tank ve zırhlı araçlardan oluşan 100 araçlık bir konvoyun ülkeye girdiğini iddia etmişti.

Rus askerlerinin muhtemel sınır ihlalleri Berlin'de de tepkiye yol açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, iddiayla ilgili olarak açıklama talebinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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