Merkel puan kaybediyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre her iki Alman'dan biri, Angela Merkel'in 2017

yılındaki genel seçimlerden sonra 4'üncü kez Başbakan olmasını istemiyor.

İki kişiden biri Merkel'i istemiyor

Amnid kamuoyu araştırma şirketinin ‘Bild am Sonntag' gazetesi için yaptığı anket,

katılanların yüzde 50'sinin Merkel'in yeniden Başbakanlığa seçilmesine karşı

olduğunu

gösterdi. Angela Merkel'in 2017 seçimlerinden sonra başbakanlıkta kalmasından yana

tercih belirten Almanların oranı ise yüzde 42'yi buluyor.

Hristiyan Birlik parti seçmenlerinin yüzde 70'i Merkel'in dört yıl daha başbakanlık

yapmasından yana olduğunu, yüzde 22'si ise Angela Merkel'in adaylığını koymasına

karşı olduğunu beyan etti.

Anket, Merkel'in sempati

değerinin geçen yıla kıyasla önemli düşüş gösterdiğini ortaya

çıkardı. Kasım ayındaki ankette Merkel'in Başbakanlığa devam etmesini isteyenlerin

oranı yüzde 45'i bulurken ankete katılanların yüzde 48'i karşı çıkmıştı. Emnid'in son

anketi 501 kişi arasında yapıldı. Angela Merkel Başbakan adaylığıyla ilgili kararını

2017'de açıklayacağını duyurmuştu.