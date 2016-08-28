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Dünya
Deutsche Welle

Merkel puan kaybediyor

Anket sonuçlarına göre her iki Alman'dan biri Angela Merkel'in 2017 genel seçiminden sonra başbakanlıkta kalmasına karşı.

28 Ağustos 2016 15:41

Almanya'da yapılan bir ankete göre her iki Alman'dan biri, Angela Merkel'in 2017
yılındaki genel seçimlerden sonra 4'üncü kez Başbakan olmasını istemiyor.

İki kişiden biri Merkel'i istemiyor

Amnid kamuoyu araştırma şirketinin ‘Bild am Sonntag' gazetesi için yaptığı anket,
katılanların yüzde 50'sinin Merkel'in yeniden Başbakanlığa seçilmesine karşı
olduğunu
gösterdi. Angela Merkel'in 2017 seçimlerinden sonra başbakanlıkta kalmasından yana
tercih belirten Almanların oranı ise yüzde 42'yi buluyor.

Hristiyan Birlik parti seçmenlerinin yüzde 70'i Merkel'in dört yıl daha başbakanlık
yapmasından yana olduğunu, yüzde 22'si ise Angela Merkel'in adaylığını koymasına
karşı olduğunu beyan etti.

Anket, Merkel'in sempati
değerinin geçen yıla kıyasla önemli düşüş gösterdiğini ortaya
çıkardı. Kasım ayındaki ankette Merkel'in Başbakanlığa devam etmesini isteyenlerin
oranı yüzde 45'i bulurken ankete katılanların yüzde 48'i karşı çıkmıştı. Emnid'in son
anketi 501 kişi arasında yapıldı. Angela Merkel Başbakan adaylığıyla ilgili kararını
2017'de açıklayacağını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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