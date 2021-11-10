Merkel, Polonya-Belarus arasındaki sığınmacı krizi konusunda Putin'le konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya-Belarus arasındaki sığınmacı kriziyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuştu.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Putin’le telefonda konuşan Merkel, Rusya liderine Belarus’un sığınmacıları araçsallaştırmasının ‘insanlık dışı’ ve ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Merkel, Putin’den bu konuda Belarus’a baskı yapmasını istedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki salı günü, Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan büyük sığınmacı akınını Putin'in Avrupa Birliği'nin istikrarını bozmak için organize ettiğini iddia etmişti. Morawiecki, "Lukaşenko'nun yürüttüğü bu saldırının beyni Moskova'da, o beyin Putin" demişti.

Geçen günlerde yüzlerce sığınmacı sınırı geçmeye çalışmış, Polonya sınır polisi tarafından engellenmişlerdi.