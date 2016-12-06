Merkel: Peçe, Almanya'da yasaklanmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, peçe takarak yüzün kapatılmasının ülkesinin kültürüne uygun olmadığını söyledi. Merkel, "Peçe, yasal yollarla yasaklanması mümkün her yerde yasaklanmalı" dedi.

Merkel'in gündeme getirdiği yasak uygulamaya geçirilirse, çarşaf giyimi okul, üniversite ve mahkeme gibi kamusal alanlarda yasaklanabilir.

Ancak, çarşaf giymenin veya peçe takmanın tamamen yasaklanmasının Almanya Anayasası'na aykırı olacağı da ifade ediliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de Ağustos ayında kısmi bir çarşaf yasağı önerisinde bulunmuş ve peçelerin entegrasyonun önünde bir engel olduğunu söylemişti.

BBC Berlin muhabiri Jenny Hill, Merkel'in ilk kez peçe konusunda böylesi bir açıklama yaptığını aktardı.

Merkel, eylül ayında mülteci politikası üzerinden oldukça eleştiri almıştı.