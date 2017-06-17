T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel Papa ile özel olarak görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Papa Françesko ile Vatikan'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki liderin çeşitli uluslararası konularda ahenk ve fikir birliği içerisinde oldukları gözlemlendi.

17 Haziran 2017 18:48

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Papa Françesko Roma'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. 40 dakika süren görüşmenin ardından iki liderin uluslararası toplumu ilgilendiren çeşitli konularda ahenk ve fikir birliği içerisinde oldukları gözlemlendi.

Cumartesi günü Vatikan'da gerçekleşen görüşmede öncelikli olarak Afrika'da yoksulluk ve iklim koruma konuları ele alındı.

Temmuz ayı başında gerçekleşecek olan G20 zirvesinin odak noktasında Afrika'nın yer alacağına dair açıklamasıyla ilgili olarak Merkel, Papa'nın kendisini desteklediğini aktardığını kaydetti.

Zirvede gerçekleştirilecek müzakerelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlemekte olduğu izolasyon politikası çerçevesinde oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Papa tarafından üç hafta önce ağırlanmıştı.

"Birlikte çalışmak ve duvarları yıkmak"

"Çok taraflı olarak birlikte çalışmak arzusunu taşıdığımız, duvarlar inşa etmek değil, yıkmak istediğimiz bir dünyada yaşıyoruz" şeklinde konuşan Merkel, yaklaşmakta olan G20 zirvesi bağlamında Papa Françesko'nun kendisini "yoluna devam etmek ve uluslararası anlaşmalar için mücadele etmek" noktalarında cesaretlendirdiğini aktardı.

Merkel, "Benim için genel itibariyle birlik ve beraberlik yolunda tüm engellere rağmen devam etme ve adım adım uluslararası toplumun tamamı için başarıya ulaşmak için çaba sarfetme noktasında son derece cesaretlendirici bir görüşmeydi" dedi.

Görüşme esnasında Papa Françesko'nun Merkel'e "barış için yaptığı icraatler" için teşekkür ettiği ve zeytin dalı şeklinde bir madalya takdim ettiği kaydedildi. Ruhani lider ayrıca Merkel'e, memleketi Arjantin'e özgü çeşitli tatlılar armağan etti.

Görüşmeyle ilgili olarak "dünyanın en büyük gücü ABD artık sahip olduğu sorumluluğu kabul etmediğinden" ötürü Merkel'e "yeni bir görev düştüğü" yorumunda bulunuldu.

Kohl'e övgü

Papa Françesko, dün hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ü de övdü. Papa, merhum Kohl için "büyük devlet adamı ve kendinden emin bir Avrupalı" ifadelerini kullandı.

Papa, Kohl'ün "ileri görüşlülük ve fedakarlık ile Almanya ve komşu ülkelerdeki insanlar için çalıştığını" söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/DPA/KNA/BÜ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel Papa FrançeskoVatikanBaşbakanı Angela MerkelPapa Françesko RomaAfrikaG20Merkel PapaABD Başkanı Donald TrumpBaşkanı Trump PapaMerkelPapa FrançeskoPapa Françesko MerkelArjantinABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24