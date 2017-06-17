Merkel Papa ile özel olarak görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Papa Françesko Roma'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. 40 dakika süren görüşmenin ardından iki liderin uluslararası toplumu ilgilendiren çeşitli konularda ahenk ve fikir birliği içerisinde oldukları gözlemlendi.

Cumartesi günü Vatikan'da gerçekleşen görüşmede öncelikli olarak Afrika'da yoksulluk ve iklim koruma konuları ele alındı.

Temmuz ayı başında gerçekleşecek olan G20 zirvesinin odak noktasında Afrika'nın yer alacağına dair açıklamasıyla ilgili olarak Merkel, Papa'nın kendisini desteklediğini aktardığını kaydetti.

Zirvede gerçekleştirilecek müzakerelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlemekte olduğu izolasyon politikası çerçevesinde oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Papa tarafından üç hafta önce ağırlanmıştı.

"Birlikte çalışmak ve duvarları yıkmak"

"Çok taraflı olarak birlikte çalışmak arzusunu taşıdığımız, duvarlar inşa etmek değil, yıkmak istediğimiz bir dünyada yaşıyoruz" şeklinde konuşan Merkel, yaklaşmakta olan G20 zirvesi bağlamında Papa Françesko'nun kendisini "yoluna devam etmek ve uluslararası anlaşmalar için mücadele etmek" noktalarında cesaretlendirdiğini aktardı.

Merkel, "Benim için genel itibariyle birlik ve beraberlik yolunda tüm engellere rağmen devam etme ve adım adım uluslararası toplumun tamamı için başarıya ulaşmak için çaba sarfetme noktasında son derece cesaretlendirici bir görüşmeydi" dedi.

Görüşme esnasında Papa Françesko'nun Merkel'e "barış için yaptığı icraatler" için teşekkür ettiği ve zeytin dalı şeklinde bir madalya takdim ettiği kaydedildi. Ruhani lider ayrıca Merkel'e, memleketi Arjantin'e özgü çeşitli tatlılar armağan etti.

Görüşmeyle ilgili olarak "dünyanın en büyük gücü ABD artık sahip olduğu sorumluluğu kabul etmediğinden" ötürü Merkel'e "yeni bir görev düştüğü" yorumunda bulunuldu.

Kohl'e övgü

Papa Françesko, dün hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ü de övdü. Papa, merhum Kohl için "büyük devlet adamı ve kendinden emin bir Avrupalı" ifadelerini kullandı.

Papa, Kohl'ün "ileri görüşlülük ve fedakarlık ile Almanya ve komşu ülkelerdeki insanlar için çalıştığını" söyledi.

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Reuters/DPA/KNA/BÜ/BS