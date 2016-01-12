Merkel: Ölen veya yaralananların arasında Alman vatandaşları olabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'daki saldırıda ölenlerin arasında Alman vatandaşlarının da olabileceğini söyledi.

AFP'nin haberine göre Sultanahmet patlamasıyla ilgili açıklama yapan Merkel, "Tam bilgiye sahip değiliz ancak ölen ve yaralananların arasında Alman vatandaşlarının olduğundan endişeliyiz" dedi.

Merkel, önümüzdeki saatlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Merkel, "Uluslararası terörizmin çirkin yüzünü İstanbul, Paris, Ankara ve Tunus'ta gördük. Buna karşı kararlı bir biçimde tavır almalıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Walter Steinmeier de şunları söyledi:

“Korkakça yapılan terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Türkiye’nin yanındayız. Düşüncelerimiz terör saldırısında hayatını kaybeden, yaralananlar ve yakınlarında.”