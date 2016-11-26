Merkel, o anısını anlattı: Bir Türk kahvesi yapıp sakinleştirdim...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisiyle ilgili çekilen belgesel filmde özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Alman TV kanalları ARD, ARTE ve MDR’nin ortak yapımı olan belgeselin basın gösterimi önceki gün yapıldı. Belgeselde anılarını anlatan Angela Merkel, babasının bir doğum gününde ona “30 yaşına geldin ama bir şeye de ulaşmış sayılmazsın” dediğini söyledi. Merkel, babası için “Asabi bir hali vardı. Kalktım kendisine bir Türk kahvesi yaptım ve biraz yumuşadı” diyor. Merkel, babasının bu lafları söylemesinden 21 yıl sonra ise başbakan koltuğuna oturdu. Belgeselde Merkel’in siyasete atılırken önce bugün lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Parti’ye (CDU) değil, Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) gittiği de ortaya çıkıyor. Belgeselin gelecek ay televizyonlarda gösterilmesi bekleniyor.