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Dünya

Merkel nükleer programdan kaygılı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Körfezdeki Arap ülkelerinin de İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Batılı ülkelerin kaygılarını taşıdığını s&oum

25 Mayıs 2010 03:00

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Körfezdeki Arap ülkelerinin de İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Batılı ülkelerin kaygılarını taşıdığını söyledi.


Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) ziyaret eden Merkel, Abu Dabi'de BAE liderleriyle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Körfez bölgesinde İran'ın nükleer programıyla ilgili büyük korku bulunduğunu vurgulayarak, bölge halkının nükleer silah elde etmeye çalışmayan bir İran görmek istediğini ifade etti.


İran'ın Türkiye ve Brezilya'yla beraber uranyum takası anlaşması imzalamasına rağmen, Batılı güçler, anlaşmanın imzalandığı günün akşamı nükleer silah elde etmeyi planlamakla suçladıkları İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirilmesini öngören taslağı BM üyelerine sunmuştu.

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