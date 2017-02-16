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Dünya
Deutsche Welle

Merkel NSA komisyonunun karşısına çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel NSA skandalını araştıran meclis komisyonunda tanık olarak dinlendi.

16 Şubat 2017 20:25

Başbakan Angela Merkel, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) istihbarat amacıyla Almanya'da da dinleme yaptığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalla ilgili olarak, ‘özgürlükle güvenlik arasındaki dengenin korunmasını' ilke edindiğini söyledi. Federal Meclis araştırma komisyonuna bilgi veren Merkel, ‘terörizmden korunma ve özel hayatın dokunulmazlığı arasında her zaman yeniden denge aramak gerektiğini' ve 2013 yılında söylediği ‘dostlar arasında birbirini dinlemek olmaz' şeklindeki sözleri bugün de tekrarlayabileceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı bu tutumunun, Federal İstihbarat Teşkilatı'nın (BND) iletişim bilgilerinin toplanmasında Amerikan istihbaratıyla işbirliği yapmasının ve başına buyruk olarak dost ülkelerde de dinleme faaliyetlerinde bulunmasının öğrenilmesinden sonra da değişmediğini belirtti.

Angela Merkel Alman dış istihbaratının bu ilkeyi ihlal edebileceğini aklına getirmediğini ve dinleme skandalını 2015 yılının mart ayında başbakanlık müsteşarı Peter Altmaier'den öğrendiğini söyledi. Alman istihbaratında tespit edilen noksanların giderildiğini belirten Başbakan Merkel ‘sorumluluğunun dinleme programının teknik ayrıntılarına girmek değil siyasi görevini yerine getirmek olduğunu' dile getirdi. Amerikan istihbaratının telefonunu dinlemesine fazla önem vermediğini belirten Angela Merkel meclis araştırma komisyonundaki açıklamaları sırasında, ‘kendisi için vatandaşların çıkarlarını korumanın ve özgürlükle güvenlik arasında tutarlı denge kurmanın' önemli olduğunu ifade etti.

Komisyon üç yıl önce kurulmuştu

Karşılıklı casusluk faaliyetlerine son verilmesi için ABD ile anlaşmaya varılamamasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Başbakan Merkel, Almanya'nın anlaşmanın imzalanması için çaba harcadığını ve karşılıklı istihbarat faaliyetlerine son verme önerisinin ABD'den geldiğini ancak siyasi düzeyde ABD yönetimiyle esaslı bir mutabakat sağlamanın mümkün olmadığını açıkladı.

Eski Amerikan istihbarat görevlisi Edward Snowden'in ortaya çıkardığı skandal üzerine Almanya Meclisi, Almanya'daki istihbarat faaliyetlerinin çapıyla Alman ve Amerikan haber alma teşkilatları arasındaki işbirliğini araştırmak üzere özel komisyon kurulmasına karar vermişti. Son üç yılda yaklaşık 130 kez toplanan komisyon uzmanların, istihbarat görevlilerinin ve hükümet temsilcilerinin bilgisine başvurdu. Tanık olarak dinlenen Başbakan Merkel komisyona çağrılan son kişi oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp, dpa/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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