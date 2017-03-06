Merkel: Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki referandum kampanyalarına izin vermeyen Berlin yönetimini 'Nazi dönemi uygulamaları' yapmakla suçlamasına Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ilk tepki geldi.

Berlin'de konuşan Merkel, Erdoğan'ın yaptığı Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını ifade etti ve "Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar" dedi.

Türkiye ve Almanya arasında basın özgürlüğü ile kitlesel tutuklamalar konularında ciddi fikir ayrılıkları olduğunu da söyleyen Merkel, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in durumu konusunda da Ankara ve Berlin arasında bir anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

Yine bugün konuyla ilgili konuşan Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sözlerini "absürt, utanç verici ve tuhaf" diye tanımlamış ve Erdoğan'ın bu sözleri "Berlin'den bir tepki beklentisiyle söylediğini" savunmuştu.

Ancak Maas, Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesini ya da Ankara'yla diplomatik bağların koparılmasına karşı olduğunu da belirtti ve "bu tür hamleler Ankara'yı Putin'in kucağına iter ve bunu da kimse istemez" dedi.

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan'ın "istediğini elde edemeyen inatçı bir çocuk gibi" davrandığını söyledi. Julia Kloeckner "Nazi benzetmesi ölçüsüzlükte yeni bir zirve" dedi.

Ankara-Berlin hattındaki toplantı gerilimi bazı diğer Avrupa Birliği ülkelerinden de tepkileri beraberinde getirdi. Avusturya Başbakanı Christian Kern, "Almanya gibi üye ülkelerin Ankara'nın baskısı altına girmemesi için Türk politikacıların kampanya toplantıları yapmasının geçici olarak yasaklanmasını" istedi.

Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders de "Tüm Türk kabinesini istenmeyen adam ilan edeceğini" söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "İslamofaşist" diye tanımladı.

Alman makamları 16 Nisan'daki referandum kampanyası kapsamında düzenlenmesi planlanan iki toplantıyı iptal etmişti. Berlin yönetimi, toplantıların güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini savunuyor.

Ancak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dün Leverkusen ve Köln'deki büyük toplantılarda konuşma yaparken, protestolar da yapıldı.

Toplantı tartışması, Ankara ve Berlin ilişkilerinin Türkiye ve Almanya vatandaşı Die Welt Muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması yüzünden gerilmesini izliyor.

Yücel'in tutuklanması Merkel yönetimine, Erdoğan'a karşı daha sert bir tutum takınması çağrılarını arttırdı.

Bild am Sonntag gazetesinde yer alan kamuoyu yoklamasına göre Almanlar'ın yüzde 81' Merkel'in Ankara'ya karşı çok yumuşak davrandığını düşünüyor.

Der Spiegel'in başyazısında da Merkel'in kendisini "mülteci anlaşmasının vurduğu kelepçelerden kurtarması" çağrısı yapıldı.