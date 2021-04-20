Merkel: Navalni'nin durumu için çok endişeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hapishanede sağlık durumu kötüye giden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin durumuna ilişkin "çok endişeli" olduklarını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuşan Almanya Başbakanı Angele Merkel "Alman hükûmeti, diğerleriyle birlikte, Navalni'nin gerekli tıbbi desteği alması için çağrı yapıyor" dedi.

Merkel aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna sınırına gönderdiği askerlerle ilgili durumun "alarm verici derecede gergin" olduğunu söyledi.

Rusya'da tutuklu bulunan Navalni geçen haftalarda gerekli sağlık tıbbi yardımı almasının engellendiğini söyleyerek açlık grevine başlamıştı. Bu hafta sonu doktorlar "Navalni'nin her an ölebileceğini" söylemiş, pazartesi günü muhalif lider tutuklular için özel bir hastaneye kaldırılmıştı.