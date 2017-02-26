T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel: NATO'nun savunma harcamaları hedefinde sözler tutulmalı

Donald Trump, ABD başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ülkelere NATO harcamalarını artırma çağrısı yapmıştı

26 Şubat 2017 01:53

NATO üyeleri için belirlenen savunma harcamaları alt limiti konusunda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın da taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiğini söyledi.

Alman Şansölye Angela Merkel, NATO'nun İttifak üyesi ülkeler için belirlediği yükümlülükler olan savunma harcamalarındaki hedefe ilişkin, Almanya'nın taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Kendi seçildiği bölgede bir seçim etkinliğinde konuşan Merkel, "Dünyadaki diğer ülkelerden talep edilen taahhütleri, Almanya da yerine getirmeli" dedi.

NATO'nun üyelerinden beklediği savunma harcamaları alt limitini çoğu ülke karşılayamıyor. Bu konu, ABD'de başkanlık görevini üstlenen Donald Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk gündemleri arasındaydı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Savunma Bakanı James Mattis de geçen hafta Avrupa’daki temasları sırasında NATO üyesi ülkelerden savunma harcamalarını artırmalarını istemişti.

 

ETİKETLER

merkelabdnatoharcamasavunma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24