Merkel: NATO'nun savunma harcamaları hedefinde sözler tutulmalı

NATO üyeleri için belirlenen savunma harcamaları alt limiti konusunda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın da taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiğini söyledi.

Alman Şansölye Angela Merkel, NATO'nun İttifak üyesi ülkeler için belirlediği yükümlülükler olan savunma harcamalarındaki hedefe ilişkin, Almanya'nın taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Kendi seçildiği bölgede bir seçim etkinliğinde konuşan Merkel, "Dünyadaki diğer ülkelerden talep edilen taahhütleri, Almanya da yerine getirmeli" dedi.

NATO'nun üyelerinden beklediği savunma harcamaları alt limitini çoğu ülke karşılayamıyor. Bu konu, ABD'de başkanlık görevini üstlenen Donald Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk gündemleri arasındaydı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Savunma Bakanı James Mattis de geçen hafta Avrupa’daki temasları sırasında NATO üyesi ülkelerden savunma harcamalarını artırmalarını istemişti.