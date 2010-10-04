-MERKEL: MÜSLÜMANLAR ANAYASAYA GÖRE HAREKET ETMELİ HAMBURG (A.A) - 04.10.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaşayan Müslümanların tümüyle Alman değerlerine ve Alman Anayasasına göre hareket etmelerini istedi. Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre Merkel, "Almanya'daki İslamiyet imajının büyük ölçüde şeriat kurallarından, kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikten ve töre cinayetlerinden oluştuğunu" belirterek, anayasanın temel değerlerine karşı çıkılmasına hiçbir şekilde hoşgörü gösteremeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un dün iki Almanya'nın birleşmesi kutlaması vesilesiyle yaptığı konuşmada "İslamiyet'in artık Almanya'ya ait olduğu" şeklindeki sözlerini gerçekçi bir tanımlama olarak gördüğünü ifade eden Merkel, ancak İslamiyet'in gerçekte nasıl olduğu ve Almanya'da nasıl tanıtıldığı yönündeki tartışmaların daha süreceğine inandığını kaydetti. Merkel, bu tartışmalara kadın-erkek eşitliği ile anayasanın kabul görmesinin dahil olduğunu sözlerine ekledi. Haberde ayrıca, çoğu Almanın Wulff'un söz konusu açıklamasını doğru bulmadığına dikkat çekilerek, "Cumhurbaşkanı Wulff'un konuşmasını doğru buldunuz mu" şeklindeki soruya okuyucuların yüzde 70'inin "hayır" yanıtını verdiği ifade edildi. -TÜRKLER ARASINDA MEMNUNİYET- Bu arada Cumhurbaşkanı Wulff'un sözleri, Almanya'daki Türkler arasında memnuniyet yarattı. Hamburg'da yaşayan işadamı Yaşar İnan (47), göçmenlerin de bu toplumun bir parçası olduğu gerçeğinin artık gözardı edilmediğini belirterek, "Sonunda bazı gerçekleri Cumhurbaşkanı da gördü. Göçmenler ekonomik, toplumsal, kültürel yönden bu toplumun bir parçası. 3 Ekimde, iki Almanya'nın birleşme yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende, Almanya Cumhurbaşkanının bu yönde verdiği olumlu mesajı bizleri çok sevindirdi" dedi.