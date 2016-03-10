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Dünya

Merkel: Mülteciler konusunda Türkiye ile anlaşamazsak, Yunanistan bu yükü kaldıramaz

"Türkiye birçok AB ülkesinden daha Avrupalı"

10 Mart 2016 12:25

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin göçmen krizindeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tek taraflı kararlarla mülteci krizinin çözülemeyeceğini vurgulayan Merkel, "Türkiye ile anlaşmayı başaramazsak, Yunanistan bu yükü (göçmenler) daha fazla kaldıramaz" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Merkel, göçmenlerin Balkanlar'a girmek için kullandığı rotayı kapatmanın sorunu çözmeyeceği ve bu hamlenin sürdürülebilir olmadığı uyarısında bulundu. Merkel, "Kişisel olarak, Avusturya'nın tek taraflı kararı ve bunu müteakip Balkan ülkeleri tarafından verilen kararların, açıkça bize daha az mülteci getireceğini düşünüyorum, fakat bu, Yunanistan'ı daha güç bir duruma düşürecek" dedi.Tek taraflı kararlarla mülteci krizinin çözülemeyeceğini vurgulayan Merkel, "Türkiye ile anlaşmayı başaramazsak, Yunanistan bu yükü (göçmenler) daha fazla kaldıramaz" diye konuştu.

 

Türkiye, birçok AB ülkesinden daha Avrupalı



Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mülteci krizinde tek sorumlu olarak atadığı Başbakanlık Bakanı Peter Altmaier, AB-Türkiye zirvesinde varılan mutabakatı savundu. Zirveden çıkan önerileri “sığınmacı krizinde dönüm noktası” olarak nitelendiren Altmaier, Türkiye’nin sığınmacı krizindeki tutumunun birçok AB ülkesinden daha Avrupalı olduğunu söyledi. 

Die Welt gazetesine konuşan Peter Altmaier, insan hakları eksikliklerine rağmen Türkiye’nin önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

 

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