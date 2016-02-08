Merkel mülteciler için Türkiye'ye gitti



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Türkiye'de yapacağı temasların ağırlıklı konusunu, Orta Avrupa yönündeki mülteci akınının azaltılması oluşturacak. Merkel'inTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin mülteci sayısının azaltılmasına nasıl katkıda bulunabileceği ve bunun için ne kadar yardıma ihtiyacı olduğu ele alınacak.

Geçen yıl Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kararlaştırılan eylem planında, AB'ye olan sınırlarını daha sıkı denetlemesi kaydıyla Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk destek sağlanması öngörülüyor. Türkiye hükümeti bu meblağın yeterli olmayacağını duyurmuş, AB ise Türkiye'nin gayretlerini yetersiz bulmuştu.

Hafta sonunda Halep'ten kaçan Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye girmesine izin verilmemiş ve sınırın Suriye tarafında mülteciler için çadır kamplar kurulmuştu.

Özdemir'den Türkiye'ye çağrı

Alman Yeşiller partisi eş başkanı Cem Özdemir Almanya'daki mülteci baskısının ancak mültecilerin Türkiye'deki hayat şartlarının düzeltilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Özdemir ‘Passauer Neue Presse' gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin öncelikle insan kaçakçılığıyla mücadele etmesi ve Yunanistan ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Yeşiller Parti'li politikacı aynı zamanda Almanya Başbakanı'ndan Türkiye'deki ‘kötü gelişmelere' gözlerini yummaması gerektiğini ifade ederek, “Angela Merkel'den Türkiye'nin Kürt bölgelerindeki artan gerginlik ve baskıyı dille getirip eleştirmesini bekliyorum”, dedi.

Vize kolaylığına itiraz

Mülteci politikasındaki işbirliği karşılığında Türkiye'ye vize kolaylığı vaat edilmesi, Angela Merkel'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik partisinin ileri gelenleri tarafından eleştirildi. Avrupa Parlamentosundaki Avrupa Halk Partisi'nin Alman Hristiyan Sosyal Birlik partili grup başkanı Manfred Weber AB'nin taahhütlerine karşı çıkarak, ‘vize mecburiyetinin tamamen kaldırılmasının mevcut şartlar nedeniyle mümkün olmadığını', söyledi. Weber, ‘Münchner Merkur' gazetesine yaptığı açıklamada, vize kolaylığının ancak Almanya'ya gelen mültecilerin sayısının hissedilir şekilde azalması halinde görüşülebileceğini, belirtti.

Merkel'in Türkiye diplomasisi

Angela Merkel Türkiye'yi son defa ekim ayında ziyaret etmiş, dört hafta önce de Türkiye ile Almanya arasında hükümetler arası istişareler yapılmıştı. Yıllardır AB'nin hukuk devleti ve basın özgürlüğü eleştirilerine hedef olan Türkiye'ye, Avrupa'ya geçen sığınmacıların en önemli güzergâhını oluşturması bakımından mülteci krizinin çözümünde kilit rolü düşüyor. Türkiye kasım ayında sınırların daha sıkı denetleneceğini duyurmuştu. Eylem planında mali yardım ve vize kolaylığının yanı sıra AB ile Türkiye arasındaki tam üyelik görüşmelerinin hızlandırılması da kararlaştırılmıştı.