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Dünya
Deutsche Welle

Merkel mülteci politikasını savundu

Mültecilere geçen yıl sınırları açtığı için ülkesinde sık sık eleştirilen Almanya Başbakanı Merkel bugün olsa yine aynı politikayı izler mi? Merkel bu soruya yanıt verdi.

01 Haziran 2016 12:25


Almanya Başbakanı Angela Merkel yoğun bir şekilde eleştirilmesine ve anketlere göre partisinin düşüşte olmasına rağmen mülteci politikasının değişmeyeceğini açıklandı. Bunte dergisine açıklamalarda bulunan Merkel, mülteci politikasında bazı ihmallerin olduğunu da teslim etti.

Merkel, derginin "Bugün de 2015 yılının eylül ayında olduğu gibi sınırın Macaristan'da bekleyen mültecilere açılmasına karar verir miydiniz?" şeklindeki soruyu "Evet" diyerek yanıtladı.

Merkel, "Almanya ve Avusturya acil insanı durum nedeniyle daha önce nasıl yüz binlerce mülteci Macaristan üzerinden gelebildiyse bu insanların da gelebilmeleri için sınırlarlı kapatmamaya karar verdiğini" de ifade etti.

"Daha etkili mücadele edilmeli"

Mülteci politikasında Avrupa Birliği ülkelerinin ihmalleri bulunduğunu da belirten Merkel, “Ülkelerindeki dayanılmaz durum nedeniyle bu insanların her şeyi göze alıp canlarını insan kaçakçılarına emanet ettiklerini geç görebildik” dedi.

Kaçış nedenleriyle daha etkili mücadele edilmesi gerektiğini belirten Almanya Başbakanı Merkel, “Diğer devletlerle birlikte savaşlara barışçı çözüm bulmak, açlık ve yoklukla mücadele etmek ve iklimin korunmasına daha fazla önem vermek zorundayız” şeklinde konuştu.

Başbakan Merkel, küreselleşmenin Almanya'nın da refahını artırdığını ama aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarındaki kriz ve savaşların da şiddetlendiğini belirterek “Bütün bu gelişmelerin bizi ilgilendirmediğini sanmak hata olur. Gelişmeler bizleri de ilgilendiriyor. Yeni siyasi görevler üstlenmek zorundayız” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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