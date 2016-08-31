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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Mülteci krizini uzun süre görmezden geldik

Almanya Başbakanı Merkel, hükümetinin geçmişteki mülteci politikasına yönelik özeleştiride bulundu, hatalar yapıldığını kabul etti. Merkel, mültecilerin ülkede büyük toplumsal değişimlere yol açmayacağına dikkat çekti.

31 Ağustos 2016 12:37


Angela Merkel, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda Başbakanlık döneminin başlarında dünya genelindeki mülteci akınına uygun bir politika geliştirilmediği özeleştirisini yaptı. Merkel, "Biz Almanlar da sorunu uzun süre görmezden geldik ve Avrupa genelinde bir çözümün aciliyetini öteledik" şeklinde konuştu.

Mültecilerin henüz 2004 ve 2005 yıllarında Avrupa'ya gelmeye başladıklarını belirten Alman Başbakan, o dönem mültecilerle baş edebilmek için sorumluluğun İspanya ve diğer ülkelere bırakıldığına dikkat çekti. Ve o dönem Almanya'nın da mültecilerin Avrupa ülkelerine orantılı şekilde dağıtılmasına karşı koyduklarını hatırlattı.

Merkel, eski Yugoslavya'dan çok fazla mülteci kabul etmiş Almanya'nın, o dönem mülteci akınıyla başka ülkelerin baş etmesinden memnun olduğunu da vurgulayarak, bu gerçeği reddedemeyeceğini kaydetti.

Süddeutsche Zeitung, Almanya Başbakanı Merkel'in artık mülteci krizinin çözümünde Avrupa genelinde bir çözüm bulmak için daha fazla çaba gerektiğini belirterek, Berlin'in de zamanında Avrupa Birliği reformlarına karşı çıktığını kabul ettiğine yer verdi. Gazete, Merkel'in buna AB dış sınırlarını, Schengen Bölgesi'ni korumak istemelerini gerekçe gösterdiğini belirtti.

"Almanya Almanya kalacak"

Başbakan Merkel röportajında, vatandaşların mülteci krizinin ülkedeki etkilerine yönelik korkularını yatıştırmaya da çalıştı. Merkel, yüzbinlerce yeni mülteciye rağmen Almanya'nın Almanya kalacağının güvencesini verdi. Merkel, değişimlerin normal ancak kötü olmadığına dikkat çekti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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