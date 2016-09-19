Merkel: Mülteci krizine hazırlıksız yakalandık



Berlin’de yapılan eyalet seçimlerinde partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) tarihinin en kötü sonucunu alarak ağır bir yenilgiye uğramasının ardından basına konuşan Başbakan Angela Merkel, “Elimde olsa, 2015 yazı sonunda bizi nispeten hazırlıksız yakalayan duruma tüm Federal Hükümet ve bütün yetkililer ile daha hazırlıklı olabilmek için zamanı yıllarca geriye döndürürdüm” ifadesini kullandı. Berlin’deki eyalet seçimlerinde CDU’nun aldığı kötü sonucun nedenlerinden biri “bazıları için, kendisinin izlediği mülteci politikasının istikameti, hedefi ve temel prensiplerinin yeterince açıklığa kavuşmaması” ise, bu yönde çaba sarf edeceğini belirten Merkel, "belki de bu yönde daha enerjik olacağını" söyledi.

“Kendimizi aşmalıyız”

Merkel mülteci krizinin çözümünde yeterince hızlı yol alınamadığını, bunda da ‘geçmiş yıllarda her şeyi doğru yapmamış olmalarının’ rol oynadığını teslim etti. Almanya’nın ‘uyum konusunda dünya şampiyonu’ olduğunun söylenemeyeceğini kaydeden Başbakan Merkel, ayrıca mülteciler konusuyla yüzleşmek için gereğinden çok uzun süre beklendiğini belirtti. “Kendimizi aşmak zorundayız” diyen Merkel, bunun kendisi için de geçerli olduğunu vurguladı ve kendisinin de uzun süre, bu sorunu bir anlamda Almanya’dan uzak tutan Dublin Anlaşması’na güvendiğini kaydetti. Benzeri bir krizin tekrar yaşanmaması için mücadele edeceğini duyuran Merkel, “Bu durumun tekrarlanmasını ben de dâhil olmak üzere kimse istemiyor” dedi ve Almanya’ya giderek daha az sayıda mülteci geldiği gerçeğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Muhtaç olanlara kapı kapanmayacak

Başbakan, muhtaç olanların iltica başvurusunun kabulüne devam edileceğini ve mülteci politikasında bunun aksi yönde bir değişiklik yapılmasının kendisi ve partisi CDU için söz konusu olamayacağını belirtti. Merkel geçen yıl mülteci krizine istinaden sarf ettiği “Biz bunu başaracağız” şeklindeki ünlü cümlesini aynı şekilde tekrarlamak istemediğini, zira bu cümlenin neredeyse ‘boş bir kalıp’ haline geldiğini söyledi ve cümleyi gayretlendirmek, takdir etmek amacıyla kullandığını vurguladı. Başbakan Merkel yine de Almanya’nın bu zorlu dönemden öncesine oranla daha güçlü çıkacağından ‘kesinlikle emin’ olduğunu belirtti.