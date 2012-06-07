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Dünya

Merkel, Mesut'la futbol konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın başlayacak şampiyona öncesi milli takımı ziyaret etmek için Polonya'ya gitti

07 Haziran 2012 12:22

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yoğun gündemine ara vererek yarın başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan ülke milli takımını Polonya'da ziyaret etti.
 
Ukrayna ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasının iddialı ekiplerinden Almanya Milli Takımı, dün sürpriz bir konuğu ağırladı.

Almanya Başbakanı Merkel, yarın başlayacak şampiyona öncesi milli takımı ziyaret etmek için Polonya'ya gitti.

Teknik Direktör Johaim Löw’ün kapıda karşılaıdğı Merkel, “Buraya gelme ve oyuncularımıza moral verme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu sene takım olarak hazırlık için fazla süre bulamadığımızı biliyorum ancak beklentilerimiz büyük” dedi.

Akşam yemeğini takımla birlikte yiyen Merkel, Real Madrid'de forma giyen Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'in bulunduğu masaya gtti ve Özil’le uzun süre sohbet etti.

Almanya Başbakanı, takımın, 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynadığı maçı izlemek için de Güney Afrika'ya gitmişti.

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