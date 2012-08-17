Merkel, Merkez Bankası'nın arkasında olduğunu söyledi, piyasalar toparlandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaz tatilinden sonra yaptığı ilk resmi açıklamada, borç batağı içindeki ülkelere verilen yardım şartları konusunda Avrupa Merkez Bankası’nın arkasında olduğunu söyledi.

Kriz yeni bir döneme girerken, Merkel yeniden piyasaları sakinleştirmek ve euronun geleceğinin güvence altında olduğunun altını çizmek adına sahneye çıktı.



Gelecek hafta Almanya’da parlamento Avrupa’da daimi kurtarma fonu için oylama yapacak. Diğer yandan Yunanistan’ın uluslararası kredi verenleri, yaptıkları incelemeden sonra Atina hükümetinin reformlar konusunda ilerleyişini raporlayacak.



Merkel’in açıklamalarının ardından piyasalar yükselirken, petrol fiyatları geriledi.



Avrupa’da piyasalar Merkel’in sözlerinin ardından son beş ayın en yüksek seviyesine çıkarken, borçlanma maliyetleri rekor kıran İspanya’da on yıllık tahvillerin getirisi son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.



Merkel, Almanya’nın ECB’nin euroyu korumak için takındığı tutumun arkasında olduğunu ifade etti.



Baskı altında



Kanada Başbakanı Stephen Harper ile yaptığı görüşmenin ardından, “Zamanın üzerimizde büyük bir baskı yarattığı bir gerçek ama borç krizine karşı attığımız birçok önlemde doğru yolda ilerlediğimize inanıyorum” dedi.



Merkel aynı zamanda euro bölgesi yetkililerinin ortak para birimini bir arada tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını da ifade etti.



ECB Başkanı Mario Draghi’nin yeniden ülke tahvili almaya başlayabileceklerini yönünde açıklamalarını da değerlendiren Merkel, ECB’nin kararlarının bankanın alınan siyasi kararlara güvendiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.



Diğer yandan Merkel, borç batağındaki ülkelerden kredi almak için istenen şartları biraz daha kolaylaştırması konusunda ciddi bir baskı görüyor.



Draghi'nin önerisi



Draghi, 2 Ağustos’ta ECB’nin İspanya ve İtalya gibi borçlanma maliyetleri rekor seviyeye çıkan ülkelere yardım etmek adına yeniden devlet tahvili satın almaya başlayabileceklerini açıklamıştı.



Ancak bunu ülkelerin kendilerinden istenecek sıkı şartlara uygun hareket etmesi şartıyla yapacaklarını da belirtti.



Bununla birlikte, İspanya ve İtalya henüz resmi olarak Avrupa Birliği üyelerinden yardım talep etmedi.



Citigroup analistlerinin hazırladığı bir raporda, “ECB’nin kemer sıkma önlemlerini ciddi şekilde uygulama şartıyla tahvil alacağı bariz” dedi.