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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koydu

Almanya Başbakanı Angela Merkel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koydu.

10 Mayıs 2015 17:29


Almanya Başbakanı Merkel İkinci Dünya Savaşı kurbanlarını anmak için Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen törene katıldı. Tören, askerî bandonun Almanya ve Rusya milli marşları ile cenaze marşını çalmasıyla başladı. İki lider yürüyerek tercüman olmadan aralarında bir süre konuştu.

Putin ile görüşmesi öncesinde Merkel bazı açıklamalarda bulundu. “Kurbanların önünde eğiliyoruz” diyen Merkel “Zor durumları -ki şu anda böyle bir durum yaşıyoruz- barışçıl ve diplomatik araçlarla aşmayı acı deneyimlerle öğrendik” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya ile Almanya arasındaki sorunların hızlı bir biçimde çözülmesi çağrısı yaptı. Putin “İlişkileri olumsuz etkileyen bu sorunlar ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi” diye konuştu.

Törenin ardından Merkel ve Putin bir çalışma yemeği yiyecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Kremlin'den verilen bilgilere göre ikili temaslarda Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar gündeme gelecek.

Moskova'da dün “Zafer Günü”nde bir askeri geçit töreni düzenlenmiş, törene Batılı liderler katılmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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