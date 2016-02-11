Merkel: Kürtler Irak’tan ayrılmamalı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kürtlerin Irak'tan ayrılmasını kesin dille ret etti.

Merkel, Almanya'nın Kürt bölgelerini Irak devletinin bir parçası olarak gördüğünü ve Kürtleri Irak devletinin bir parçası olarak desteklediklerini söyledi. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Almanya Başbakanı “Bunu peşmergeye ve Kürtlere verdiğimiz destekte her fırsatta tekrarladık. Almanya IŞİD'e karşı savaşta Kürtlere destek vermeyi sürdürmek istemektedir“ dedi.

“Bölünme bölgede kimsenin çıkarına değil“

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de Erbil'deki Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY), Bağdat'taki merkez hükümetle yakın işbirliğine çağırdı. Kürt bölgelerinde bağımsızlık referandumu düzenlenmesi planlarını eleştiren el İbadi, ülkenin birliğinin korunmasının ortak bir hedef olması gerektiğini söyleyerek, “Bölünme, bölgede kimsenin çıkarına değildir“ diye konuştu.

El İbadi, gerçek bir sonuç içermeyen bir referandumun gülünç olacağını belirtti. Bağdat'tan Kürt bölgelerine mali yardım taleplerini reddeden Irak Başbakanı, petrol gelirlerinin eşit şekilde dağıtıldığını kaydetti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, geçen hafta yaptığı açıklamada Kürtlerin bağımsızlık için referanduma gitmelerinin zamanı geldiğini belirtmiş ancak olası bir referandumla ilgili tarih vermemişti.