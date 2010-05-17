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Dünya

Merkel: Kurtarma paketiyle sadece zaman satın aldık

Merkel, acil fonla 16 Euro Bölgesi ülkesinin açıklarını kapatana kadar sadece zaman satın alındığını söyledi.

17 Mayıs 2010 03:00

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, 1 trilyon dolarlık “acil fon”la 16 Euro Bölgesi ülkesinin açıklarını kapatana kadar sadece zaman satın alındığını söyledi.

Alman İşçi Sendikası Konfederasyonu’nun konferansında konuşan Merkel, “Kurtarma paketiyle, her bir Euro ülkesinin kendi bütçe açığını bir düzene koyana kadar zaman satın almaktan başka bir iş yapmadık. Eğer bu sorunu görmezden gelirsek, sorunu sakinleştiremeyiz” dedi. Euro’ya karşı spekülasyonları da eleştiren Merkel, AB’nin, Avrupa’nın en güçlü ve en zayıf ekonomileri arasındaki açığı kapatarak sorunun üstesinden gelebileceğini dile getirdi. Merkel, “Geçen haftalarda Euro karşısında nasıl spekülasyon yapıldığını gördük” dedi.


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