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Ekonomi

MERKEL KURTARMA FONUNUN ARTIRILMASINA KARŞI BRÜKSEL/BERLİN (A.A)

06 Aralık 2010 19:05

-MERKEL KURTARMA FONUNUN ARTIRILMASINA KARŞI BRÜKSEL/BERLİN (A.A) - 06.12.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, 750 milyar avroluk fonun artırılması görüşüne karşı çıktı. Merkel, yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nin kurtarma mekanizmasının miktarının artırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmediğini söyledi. Merkel, ayrıca Avrupa Birliği anlaşmasının, AB üyelerine ''E-Bonds'' adlı ortak tahvil çıkarma imkanı sağlamadığını ifade etti. Strauss-Kahn'ın, Avro Bölgesi'nin, güç durumdaki üyeleri için daha büyük yardım fonu oluşturması gerektiği yönündeki raporu, avro kullanan 16 ülkenin maliye bakanları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'ın da katılacağı toplantıda sunması bekleniyor. Avro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker ve İtalya Maliye Bakanı Giulio Tremonti, Financial Times gazetesinin bugünkü sayısında yayımlanan ortak mektuplarında, Avrupa Borç Ajansı kurularak AB üyelerine "E-Bonds" adlı ortak tahvil çıkarma imkanı sağlanmasını önerdi. Bu arada Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Bild gazetesine verdiği demeçte, ''bazı Almanların, AB'nin Yunanistan ve İrlanda'yı kurtarmasıyla ilgili şikayetlerine rağmen, avroyu terk etmeyi düşünmek için sebep bulunmadığını'' belirtti.

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