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Dünya

Merkel küçük federal seçimlerde tarihi yenilgi yaşadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılan seçimlerde tarihi yenilgi yaşadı.

14 Mayıs 2012 05:01

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başında bulunduğu Hıristiyan Demokrat Parti (CDU), Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yapılan seçimlerde tarihi yenilgi yaşadı. Alman basını tarafından ülke genelini yansıtması nedeniyle 'küçük federal seçimler' olarak değerlendirilen seçimlerde CDU yüzde 26,3 ile parti tarihinde en düşük oyu aldı.

Zaman'ın haberine göre, eyaleti iki yıldır azınlık hükümeti olarak yöneten Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 38,9 ile birinci parti olurken, Yeşiller Partisi yüzde 12,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Sol Parti yüzde beşlik barajı aşamazken federal yönetimde Angela Merkel'in koalisyon ortağı olan Liberal Parti (FDP) yüzde 8,3 oyla meclise girmeyi başardı.

CDU'nun eyalet başbakan adayı Norbert Röttgen seçimlerden sonra parti başkanlığından istifasını açıklayarak seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlendi. Federal seçimlerden bir yıl önce Almanya'nın en kalabalık eyaletinde yapılan seçimlerin Başbakan Angela Merkel'i de etkilemesi bekleniyor.

İktidara geldiği 2005 yılından beri 11. eyalet seçimlerini kaybeden Merkel, sonuçlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Alman siyaset sahnesine yeni çıkan Korsanlar Partisi ise Berlin, Saarland ve Schleswig Holstein eyalet parlamentolarından sonra KRV'de meclise girmeyi başardı. Korsanlar yüzde 7,8 oy aldı.


 

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Almanya BaşbakanıAngela MerkelHıristiyan Demokrat PartiCDUKuzey Ren VestfalyaKRVSPD

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