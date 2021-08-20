Merkel, Kremlin'de Putin ile buluştu: Derin fikir ayrılıklarına rağmen konuşuyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin'in görüşmeye elinde çiçekle gelmesi görüşmenin en dikkat çeken görüntüsü oldu.

Afganistan'daki krizin ortasında gerçekleşen buluşmada iki lider, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu. Putin, "Almanya, Avrupa'da ve genel olarak dünyada bizim için ana ortaklardan biri olmaya devam ediyor" derken, Merkel ise "Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Merkel ve Putin'in Afganistan, Ukrayna krizi, Belarus başta olmak üzere ikili ve uluslararası konuları görüşmesi bekleniyor.

Rusya'nın muhalif politikacı Aleksey Navalni ve Ukrayna'ya yönelik politikası, iki ülke arasında süregelen bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor.

Putin: Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var

Merkel ile Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de gerçekleşen Libya konulu konferansta son kez görüştüklerini anımsatan Putin, bu konferans sayesinde Libya konusunda birçok şeyin hayata geçirildiğini vurguladı.

Putin, Almanya'nın Rusya için Avrupa ve dünyada en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek "Almanya, Çin'den sonra ikinci ticari ve ekonomik ortağımız. 2020'de oldukça ciddi bir durgunluğun yaşanmasına rağmen ikili ticaret hacmi yılın ilk yarısında iki kat arttı" dedi.

Merkel'in görevini bırakacağına dikkati çeken Putin, "Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var. Dolayısıyla bu, sadece bir veda görüşmesi değil ciddi ve iş içerikli bir ziyarettir" ifadesini kullandı.

Merkel: Derin fikir ayrılıklarımız var

Başbakan Merkel de Putin ile birçok konuyu ele almak istediğini vurgulayarak, "Bugün derin fikir ayrılıklarımız olmasına rağmen birbirimizle konuşuyoruz ve bu olmaya devam etmeli. İleride de temasları sürdürmeye hazırız. İkili ilişkilerden uluslararası konulara kadar konuşacağımız çok şey var" değerlendirmesinde bulundu.

Alman Şansölyesi, yaklaşık 16 yıllık Almanya liderliğinin sonuna yaklaşıyor. 2000 yılından bu yana Rusya'nın cumhurbaşkanı veya başbakanı olarak görev yapan Putin ile aralarındaki birçok siyasi farklılığa rağmen yıllar boyunca bir iletişim hattını korumayı başardılar. İkili arasındaki ilişkiler Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana kötüleşti.