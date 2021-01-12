Merkel: Koronavirüs kısıtlamaları 8-10 hafta arası uzayabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki Koronavirüs kısıtlamalarının sekiz ila 10 hafta arasında sürebileceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Merkel Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan mutasyonunu da göz önünde bulundurarak ülkedeki sağlık yetkililerine karantina önlemlerinin sekiz ila 10 hafta daha devam edebileceğini söyledi.

Merkel'le toplatıya katılanlar "Sıkı kısıtlamalardan çıkmak için 10 haftaya daha ihtiyacımız var" dedi.

Almanya'daki Koronavirüs önlemleri çerçevesinde şu an okullar ve zorunlu olmayan işletmeler kapalı. Ülkedeki aşılama programı 27 Aralık'ta başladı.