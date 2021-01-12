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Dünya

Merkel: Koronavirüs kısıtlamaları 8-10 hafta arası uzayabilir

12 Ocak 2021 16:03

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki Koronavirüs kısıtlamalarının  sekiz ila 10 hafta arasında sürebileceğini söyledi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Merkel Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan mutasyonunu da göz önünde bulundurarak ülkedeki sağlık yetkililerine karantina önlemlerinin sekiz ila 10 hafta daha devam edebileceğini söyledi. 

Merkel'le toplatıya katılanlar "Sıkı kısıtlamalardan çıkmak için 10 haftaya daha ihtiyacımız var" dedi.

Almanya'daki Koronavirüs önlemleri çerçevesinde şu an okullar ve zorunlu olmayan işletmeler kapalı. Ülkedeki aşılama programı 27 Aralık'ta başladı. 

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