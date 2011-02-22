-MERKEL: KONUŞMA ÜRKÜTÜCÜYDÜ BERLİN (A.A) - 22.02.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'daki gelişmelerin çok endişe verici olduğunu belirterek, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin konuşmasının da çok ürkütücü olduğunu söyledi. Merkel, bugün başkent Berlin'de Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Kaddafi'nin Libya'da kendi vatandaşlarına yönelik şiddete son vermesi gerektiğini ifade ederek, "Libya Devlet Başkanı'nın konuşması ürkütücüydü. Kendi halkına adeta savaş ilan etti" dedi. Libya halkına yönelik şiddeti kınadıklarını, diğer yandan Libya'daki Almanların güvenliğini de düşündüklerini kaydeden Merkel, Libya'da sivil halka yönelik şiddetin sona erdirilmemesi durumunda bu ülkeye yaptırımlar uygulanmasını da görüşebileceklerini kaydetti. -CASTRO: NATO İŞGAL İÇİN BAHANESİ OLARAK KULLANILABİLİR- Küba eski lideri Fidel Castro, Libya'daki ayaklanmanın, NATO'nun bu ülkeyi işgal etmesinin bahanesi olarak kullanılabileceğini iddia etti. AP'nin haberine göre Castro, bugün yayımlanan bir makalesinde, ''Kaddafi'yi onaylarsınız veya onaylamazsınız ama dünyayı çeşit çeşit haberler sardı. Neyin doğru, neyin yalan olduğunu anlamak için gereği kadar beklemek gerekiyor'' dedi. Castro yazısında amacın, bu ülkenin petrol kaynaklarını kontrol altına almak olabileceğini iddia ederek, ''ABD yönetimi Libya'da barışla ilgilenmiyor ve NATO'ya, belki saatler, belki günler içerisinde, bu zengin ülkeyi işgal emri vermekte tereddüt etmeyecektir'' iddiasında bulundu. -LİBYA'DAKİ SURİYELİLER TAHLİYE EDİLİYOR- Libya'da yaşayan Suriyeliler tahliye ediliyor. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Libya'dan ayrılmak isteyen Suriyelilerin ülkelerine taşınması için Suriye Havayolları dört sefer düzenleyecek. Libya'daki olaylar nedeniyle Suriye-Libya uçak seferleri durdurulmuştu. Ancak ülkede olayların büyümesinin ardından Suriye, Libya Büyükelçiliği aracılığı ile Libya'da yaşayan vatandaşlarına çağrıda bulunmuş, Suriye'ye dönmek isteyenlerin büyükelçiliğe başvurmasını istemişti. Çağrının ardından gelen taleplerin yoğunluğu nedeniyle Libya'daki Suriyelilerin tahliyesi için bugün ilk sefer yapılmıştı. Bu gece ve yarın sabah yapılacak dört seferin yanısıra, Suriye Havayollarının Libya'daki vatandaşları için sayısı belirsiz seferler yapmaya hazırlandığı belirtildi. -ARAP BİRLİĞİ, LİBYA'NIN TOPLANTILARA KATILIMINI ASKIYA ALDI- Arap Birliği'nin merkezi Kahire'deki acil toplantının ardından yapılan açıklamada, Arap Birliği Konseyi'nin Libya delegasyonunun Arap Birliği'nin ve bu teşkilatın tüm örgütlerinin toplantılarına katılımını, Libya makamlarının Libya halkının taleplerini kabul edinceye ve güvenliğini sağlayıncaya dek durdurduğu belirtildi. Bu arada Fransa'nın, Libya'daki vatandaşlarını tahliye etmek için bu ülkeye gönderdiği iki uçak, Trablus havaalanına indi. Ürdün de bu ülkede bulunan yaklaşık 1500 vatandaşından 250'sini tahliye için Libya'ya bir askeri uçak gönderdi. Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra'da başbakanlık ikametgahı Downing Street 10 numaranın önünde, çoğunluğu Libyalı 500 kişi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidardan gitmesi talebiyle gösteri yaptı. Göstericiler, "Adalet hemen" ve "Kaddafi gitmeli" diye slogan attı.