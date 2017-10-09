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Dünya

Merkel koalisyon için sığınmacı sayısını sınırlamayı kabul etti

Hilal Sarı /  İstanbul, 9 Ekim (DHA) –  Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokratlar (CDU) olarak koalisyon kurabilmek için kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) ülkeye giren sığınmacı sayısına sınır getirme talebini kabul etti

09 Ekim 2017 14:33

Hilal Sarı /  İstanbul, 9 Ekim (DHA) –  Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokratlar (CDU) olarak koalisyon kurabilmek için kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) ülkeye giren sığınmacı sayısına sınır getirme talebini kabul etti.
Almanya’da gerçekleşen son seçimlerde aşırı sağ partilerin ciddi yükselişinin ardından daha önce sınır kapılarını ardına kadar açan Merkel’in CSU lideri Horst Seehofer ile yaptığı bu anlaşma sonrasında ülkeye alınacak sığınmacı sayısına yıllık 200 bin sınır getirilmesi bekleniyor.
On yıllardır parlamentoda bir blok halinde olan iki parti 2015 yılında Merkel’in sığınmacı politikalarından dolayı ters düşmüştü. Şimdi Merkel muhafazakar bloğuyla diğer iki parti - liberal ve iş dünyası yanlısı Özgür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller – arasında renkleri Jamaika bayrağını oluşturacak bir koalisyon kurmak istiyor.
Vergiden enerjiye sığınmacı krizinden Avrupa’ya birçok konuda çok farklı tutumları olan bu üç politik parti ve tarafın bir koalisyon kurması aylar sürebilir. Yatırımcılar ise Avrupa’nın en büyük ekonomisinde politik anlamda bir duraklamaya girmesi ihtimaliyle endişeli. (Fotoğraflı) 

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