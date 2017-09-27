Merkel koalisyon çalışmalarına başladı

İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Almanya Şansölyesi Angela Merkel, koalisyon hükümeti için çalışmalara başladı.

Almanya genel seçimindeki oy kaybını kabul eden Merkel, seçmenlerinden aldığı görevi tam dönem sürdüreceğini belirtti.

Partisi Hristiyan Demokrat Birliği genel merkezinde konuşan Merkel, “Önümüzde çok iş var.” dedi.

Kendisini hiçbir zaman Avrupa’da dengeyi sağlayan bir öğe olarak görmediğini söyleyen Merkel, merkez sol Sosyal Demokratlarla koalisyon görüşmeleri yapmaya çalışacağını, ancak enerjilerini bir FDP ve Yeşiller koalisyonu kurmaya harcayacaklarını söyledi.