Merkel: Kimyasal silahla katliam yapıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Suriye'deki El Şayrat hava üssüne düzenlediği saldırıya ilişkin cuma günü Berlin'de açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırısını "anlaşılabilir” olarak değerlendiren Hristiyan Demorkat Birlik (CDU) partisi lideri Merkel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın döneminin de sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıyı "kimyasal silahla katliam” olarak nitelendiren Merkel, cuma sabahı Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Esad'ın bu saldırının sorumluluğunu "tek başına taşıdığı” konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Merkel, "işlenen savaş suçunun boyutu, masum insanların çektiği acılar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki blokaj göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin saldırısının anlaşılabilir” olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'de siyasi bir çözüm için çabaların sürdürülmesinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Merkel, hedefin geçiş için bir çözüm bulunarak, Suriyelilerin acı çekmesine neden olan Esad rejimine demokratik yollarla son verilmesi olduğunu söyledi.

Schulz ABD'nin saldırısını anlayışla karşıladı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz da, ABD'nin saldırısını anlayışla karşıladığını ifade etti. Schulz, cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Amerikalıların hava saldırıları ile Esad rejiminin savaş suçu işlemeye devam etmesinin engellenmesinin” hedeflendiğini söyledi.

Suriye'deki saldırıya ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyi'nin gereken yanıtı vermesi gerektiğine işaret eden Schulz, ancak konseyin bu yanıtı verecek durumda olmadığına dikkat çekti.

İdlib yakınlarında kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve Suriye hükümetinin kınanmasını ve saldırının araştırılmasını öngören karar tasarısı, Rusya'nın karşı çıkması nedeniyle oylamaya sunulamamıştı.

“ABD’nin saldırısı tek seferlik”

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise ABD'nin saldırısının "tek seferlik bir eylem” olduğunu tahmin ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yönde açıklaması olduğunu sözlerine ekledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın tutumu nedeniyle bu saldırının düzenlendiğini ifade eden Hristiyan Demokrat Birlik partili von der Leyen, Esad'ın bu tutumun sonuçlarına katlanması gerektiğine işaret etti.

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AFP/dpa/JD/GA