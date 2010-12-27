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Dünya

MERKEL, KIBRIS RUM KESİMİNE GİDECEK LEFKOŞA (A.A)

27 Aralık 2010 23:30

-MERKEL, KIBRIS RUM KESİMİNE GİDECEK LEFKOŞA (A.A) - 27.11.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir günlük resmi ziyaret için 11 Ocakta Kıbrıs Rum kesimine gideceği açıklandı. Rum radyosunun haberine göre, 11 Ocakta öğle saatlerinde Rum kesimine gidecek olan Merkel, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile görüşecek. Görüşmenin ardından Hristoftas ve Merkel, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Ledra Palace'taki Goethe Enstitüsünü ziyaret edecek. Merkel, daha sonra Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Eleni Mavru'yla birlikte ''Ledra Caddesi Barikatı'' bölgesini gezecek olan Almanya Başbakanı aynı gün Kıbrıs Rum kesiminden ayrılacak.

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