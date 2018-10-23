Merkel: Kaşıkçı olayı aydınlatılmadığı sürece Suudi Arabistan'a silah satışı yapılmayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan bir 'arbede' sonucu öldüğü yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Merkel, Kaşıkçı olayı aydınlatılmadığı sürece Suudi Arabistan'a silah satışı yapılmayacağını bildirdi.

Merkel, Hessen eyalet seçimi kampanyası dolayısıyla bulunduğu Ortenberg’de partililere yaptığı konuşmada, Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, Kaşıkçı olayı aydınlatılmadığı sürece Suudi Arabistan'a silah satışı yapılmayacağını belirtti.

Frankfurt yakınlarındaki Ortenberg kasabasında katıldığı bir programda konuşan Angela Merkel, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girdikten sonra öldürülmesini, 'gadarlık' olarak tanımladı.

Merkel yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu olay açıklığa kavuşmalı. Kaşıkçı olayı aydınlatılmadığı sürece Suudi Arabistan'a silah satışı yapılmayacak. Sizi kesinlikle temin ederim" ifadelerini kullandı.