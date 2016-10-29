Merkel kardeş partisinin kongresine katılmayacak

Bild am Sonntag'ın haberine göre Merkel, Bavyera Eyaleti Başbakanı ve CSU lideri Horst Seehofer ile Başbakanlık'ta başbaşa bir görüşme yaptı. İki lider Merkel'in kongreye katılmaması konusunda mutabık kaldı. Böylece CSU on yıllardır süregelen bir parti geleneğini bozmuş oldu.

CSU parti kongresi gelecek hafta sonu Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te yapılacak. CSU'nun pazartesi günü yönetim kurulu toplantısında Merkel'in katılımı konusunda bir karar vermesi bekleniyordu. Almanya'da iki partinin arasını açan Başbakan Merkel'in mülteci krizinde izlediği açık kapı politikası olmuştu.

Siyasal İslam ile mücadele

CSU parti kongresinde gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde izleyeceği politikaları belirleyecek. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre kongrede iki önerge oylamaya sunulacak. Bunlardan ilki "siyasal İslam" ile mücadele üzerine. 17 sayfalık önergede "Açık toplum ancak siyasal İslamla mücadele içinde olduğu takdirde bir geleceğe sahip olabilir ve korunabilir” deniyor. CSU'nun "siyasal İslam'ın tüm yıkıcı çabalarına tüm kuvvetiyle karşı durması gerektiği” vurgulanırken "Toplumumuzu birlikte neyin tuttuğunu ve neyin yön verici kültürümüzü açık toplumun ölçüsü yaptığını kendimizden emin bir şekilde formüle etmeliyiz” denildi.

Önergede siyasal İslamla birlikte İslam Dünyası'ndaki değişimlerin kaygı verici ve tehlikeli olduğu ifade edilirken "Toplumumuzun bundan olumsuz etkilenmemesini sağlamak ödevimizdir” denildi. "Değerlerimize saldırılmasına karşı koyacağız” denilen önergede "İslam'ı bir refleks olarak siyasal İslam'la özdeşleştirmek ya da eşit tutmak temelden yanlıştır” gibi bir kayıt da konuldu.

Sol itttifaka engel olma hedefi

Parti kongresinde sunulacak ikinci önerge ise Almanya'da kurulması muhtemel bir sol koalisyon hükümeti ile ilgili. Önerge "Sola kaymayı engelleyelim ki Almanya kalsın” başlığını taşıyor. Önergede "Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'den oluşan bir sol cephenin meclis seçimlerinde iktidarı almasını ve Almanya'yı ekonomik açıdan aşağı götürmesini engellemek zorundayız” denildi. Sol ittifakın "vergi zammı, çok kültürlülük, dış siyasette izolasyon ve aile düşmanı politikalar” anlamına geldiği belirtildi.

Önergeler pazartesi günü CSU yönetim kurulunda ele alınacak ve gelecek hafta sonu parti kongresine sunulacak. CSU ayrıca sığınmacılara yılda 200 bin kişilik bir üst sınır getirilmesi talebini de gündemine almayı planlıyor.

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DPA / EC, MK