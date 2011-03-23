-MERKEL KADDAFİ'DEN SAVAŞI BİTİRMESİNİ İSTEDİ BERLİN (A.A) - 23.03.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın, diğer ülkelerle birlikte Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendi halkına karşı sürdürdüğü savaşın sona erdirilmesini istediğini söyledi. Merkel, bugün Frankfurt'ta yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya kararında çekimser oy kullanmış olmalarına rağmen, Kuzey Afrika'daki değişim sürecinde sorumluluk üstlenmek istediklerini belirterek, "Tabii ki Almanya da dünyadaki diğer ülkeler ile birlikte, Kaddafi'nin kendi halkına karşı sürdürdüğü savaşın sona erdirilmesini istiyor" dedi. Angela Merkel, Almanya'nın, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunda bazı tereddütleri olduğu için çekimser oy kullandığını, ancak asker göndermese bile yaptırımların uygulanması konusunda müttefik ülkelere başarı dilediğini kaydetti. Merkel, "Kuzey Afrika'daki gelişmeleri olumlu şekillendirmek için özellikle politik alanda fazlasıyla çaba harcayacağız" diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Libya'da durumun değiştiğine işaret ederek, kabinenin Afganistan'da görev yapan AWACS tipi erken uyarı uçaklarında daha fazla Alman askerinin görev yapması yönünde aldığı kararın desteklenmesini istedi. Westerwelle, Afganistan'daki güvenlik sorumluluğunun 2014 yılında tümüyle Afgan makamlarına devredilmesi hedefine de bağlı olduklarını hatırlattı.