Merkel, İspanyol teknik direktör Bosque ile yemek yemek istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da tanınan 37 kişinin sorularına verdiği kısa yanıtlarda, bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğü de yapan İspanya Teknik Direktörü Vicente del Bosque ile akşam yemeği yemek istediğini söyledi.



Almanya'nın liberal eğilimli gazetesi Süddeutsche Zeitung yayımladığı ekte, Başbakan Angela Merkel'e, ülkenin tanınmış 37 kişisinin kısa sorular sormasını sağladı.

Başbakan Merkel verdiği kısa yanıtlarda en büyük korkusunun "yıldırımlı bir havada korumasız kalmak" olduğunu açıklarken, hayalinin ise bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğü görevini de yapan İspanya Teknik Direktörü Vincente del Bosque ile akşam yemeği yemek olduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın ünlü sinema oyuncusu Katja Riemann'ın, en fazla neden korktuğu sorusuna karşılık, "Yıldırımlı bir havada korunmasız kalmak" şeklinde yanıt verdi. Eski tenisçi Boris Becker'in, bir akşam partisine en fazla kimi çağırmak istediği şeklindeki sorusuna ''Akşam partileri düzenlemiyorum ama bir akşam yemeğine Vicente del Bosque'yi'' diye konuştu.



'Tanınmadan alışveriş yapmak istiyor'



Oyuncu Christoph Maria Herbst'in, nasıl rahatladığını sormasına "Yürüyerek, yemek pişirerek, gülerek" karşılığını veren Başbakan Merkel, Alman Milli Takımının kaptanı Philipp Lahm'ın, ulus için yaptığı kişisel fedakarlığının ne olduğunu sorması üzerine de, "Tanınmadan alışverişe gitmekten feragat etmem lazım" şeklinde yanıt verdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel başkanı da olan Merkel, sunucu Reinhold Beckmann'ın, Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft'ın en fazla neyi sevmesini istersiniz sorusuna "Onun da futbolu sevmesini" şeklinde espri yaptı.

Başbakan Merkel, tenisçi Andrea Petkovic'in "Bir fıkranız var mı?" şeklindeki sorusuna karşılık da, "Her zaman" cevabını verdi.