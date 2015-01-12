Merkel: İslam Almanya’nın bir parçası



Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olarak Almanya'ya yaptığı ilk resmi ziyarette, Berlin'de Şansölyelik Binası önünde askeri törenle karşılandı.

Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik mesajlar verdi. Türkiye'nin bir gün AB'ye girebileceği umudunu dile getiren Davutoğlu, "Bu, Avrupa'yı bölmek isteyenlere de iyi bir cevap olacaktır“ diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Merkel'den Türkiye'nin AB üyeliği için destek istedi.

“İslam ile terör yanyana kullanılmamalı“

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise eski cumhurbaşkanı Christian Wulff'un ‘İslam Almanya'nın bir parçasıdır' sözüne atıfta bulunarak, kendisinin de aynı görüşte olduğunu belirtti. Wulff'un sözleri o dönem muhafazakar kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Davutoğlu, Paris'teki terör saldırılarıyla ilgili olarak ise "Paris'teki tablonun çok kültürlülüğü tehdit eden yabancı düşmanlığına karşı da olması gerektiğini düşünüyoruz“ dedi. Terör örgütü neyse adıyla anılması gerektiğini belirten Davutoğlu, İslam ile terörün yan yana kullanılmaması çağrısında bulundu.