T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel: IŞİD, Irak'ta soykırım yapıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak’ta korkunç bir dehşet yaşandığını belirterek, IŞİD'e karşı savaşanlara askeri teçhizat sağlamayı göze aldıklarını söyledi

28 Ağustos 2014 00:15

Almanya Başbakanı Angela Merkel, IŞİD'in Irak'ta soykırım yaptığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) internetten yayın yapan televizyon kanalına konuşan Merkel, Irak’taki gelişmelerle ilgili harekete geçme zamanının geldiğini ifade etti.

Bölgedeki gelişmelerle ilgili, "Korkunç bir dehşet yaşanıyor. Bir soykırımdan bahsedebiliriz" ifadesini kullanan Merkel, Almanya'nın bu yüzden ilk başta insani yardım girişiminde bulunduğunu ve farklı Birleşmiş Milletler kurumlarını desteklediğini hatırlattı.

Angela Merkel, gelecek günlerde Irak'ın kuzeyine yeniden 100 ton insani yardım göndereceklerini belirterek, "Bundan ziyade IŞİD'e karşı savaşanlara askeri teçhizat sağlamayı göze aldık. Kürt ordusu IŞİD'e karşı savaşmaya hazır" dedi.


'Bölgeye silah göndermek doğru'

 

IŞİD karşıtlarının acil şekilde daha iyi silahlandırılması gerektiğini belirten Merkel, "IŞİD üyelerinin yaptığı dehşet ve barbarlık karşısında sınırlı ölçüde bölgeye silah göndermek doğru. Alman hükümeti bu konuyla ilgili pazar günü karar verecek ve gelecek hafta Federal Meclis'te tartışılacak" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

angela merkelcduışidıraksoykırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24