Merkel: IŞİD, Irak'ta soykırım yapıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, IŞİD'in Irak'ta soykırım yaptığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) internetten yayın yapan televizyon kanalına konuşan Merkel, Irak’taki gelişmelerle ilgili harekete geçme zamanının geldiğini ifade etti.

Bölgedeki gelişmelerle ilgili, "Korkunç bir dehşet yaşanıyor. Bir soykırımdan bahsedebiliriz" ifadesini kullanan Merkel, Almanya'nın bu yüzden ilk başta insani yardım girişiminde bulunduğunu ve farklı Birleşmiş Milletler kurumlarını desteklediğini hatırlattı.

Angela Merkel, gelecek günlerde Irak'ın kuzeyine yeniden 100 ton insani yardım göndereceklerini belirterek, "Bundan ziyade IŞİD'e karşı savaşanlara askeri teçhizat sağlamayı göze aldık. Kürt ordusu IŞİD'e karşı savaşmaya hazır" dedi.



'Bölgeye silah göndermek doğru'

IŞİD karşıtlarının acil şekilde daha iyi silahlandırılması gerektiğini belirten Merkel, "IŞİD üyelerinin yaptığı dehşet ve barbarlık karşısında sınırlı ölçüde bölgeye silah göndermek doğru. Alman hükümeti bu konuyla ilgili pazar günü karar verecek ve gelecek hafta Federal Meclis'te tartışılacak" ifadelerini kullandı.