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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: 'Irak'a Alman askeri yollanmayacak'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak'a asker yollamayacaklarını söyledi.

22 Ağustos 2014 13:29

Başbakan Merkel, Irak'a askeri eğitimci gönderilmesi konusunun değerlendirildiğini açıkladı.

Ukrayna krizine de değinen Merkel, "O bölgeye de asker göndermeyeceğiz. Diplomasiye bir şans vereceğiz" dedi.

Almanya, Irak'taki Kürtleri, terör örgütüne karşı mücadelesinde desteklemek amacıyla bölgeye silah göndermek için hazırlıklara başlamıştı. Alman ordusuna bağlı kargo uçakları Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.

Irak'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, terör örgütüne karşı mücadelede destek sözü vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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