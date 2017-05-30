Merkel, İncirlik için son kez deneyecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile çözülemeyen İncirlik krizinde son bir "uzlaşma denemesi" yapmak istiyor. Merkel, İncirlik’teki Alman askerlerinin çekilip çekilmeyeceği konusundaki kararı, bu son uzlaşma arayışının ardından almak istediğini açıkladı.

Merkel, Berlin'de yaptığı açıklamada Ankara'dan Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerleri ziyaret izni çıkması için Dışişleri Bakanı Gabriel'in, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmenin sonucunun beklenmesinden yana görüş bildirdi.

Merkel, karar almak için öncelikle bakanların görüşmesinin beklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Parlamenterlere İncirlik'i ziyaret izni verilmesinin şart olduğunun" bir kez daha altını çizen Merkel, "Buna göre gelecek oturum haftalarında, nasıl yola devam edileceğine yönelik karar alacağız" dedi.

Birlik partileri: Aceleci davranmaya gerek yok

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) de İncirlik krizinde "aceleci" davranmaya gerek olmadığı görüşünde. Birlik partileri Federal Meclis'te bu konu acele bir karar alınmasını istemiyor.

Birlik Partileri Federal Meclis Grup Sorumlusu Michael Grosse-Brömer, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada "Birlik partilerinin Türkiye ile görüşmelere devam etmek isteyen Dışişleri Bakanı Gabriel'e karşı durmak istemediklerini" söyledi.

Grosse-Brömer, Birlik partilerinin de Ankara'nın ziyaret izni vermek istememesi durumunda, askerlerin İncirlik'ten çekilmesinden yana olduklarını vurguladı, ancak askerlerin çekilmesi yönünde karar çıkarılmasında "aceleye" gerek olmadığını kaydetti. Grosse-Brömer, "Bunu 19 Haziran'daki oturum haftasında da yapmak mümkün" dedi.

Yeşiller askerlerin derhal çekilmesini istiyor

Yeşiller Partisi de düğümlenen İncirlik krizinde, Alman askerlerinin en kısa sürede İncirlik üssünden çekilmesini talep ediyor.

Partinin savunma politikaları sözcüsü Agnieszka Brugger Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada, federal hükümetin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "ılımlı politikalarının başarısızlıkla sonuçlandığını" belirterek “durmadan Türkiye tarafından gülünç” duruma düşülmemesi uyarısında bulundu.

SPD bastırıyor

Koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için bastırıyor. Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için ısrar eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) konuyu bugün meclis grubunda düzenlenecek oturumda ele alıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın haberini göre, SPD oturumda Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesini öngören bir karar alacak. Haberde, "SPD'nin meclis grubu içinde böyle bir kararın Türkiye'ye verilmiş açık bir mesaj olacağı konusunda görüş birliği olduğu" da ifade edildi.

DW/Dpa/AFP/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe