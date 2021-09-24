Merkel'in eski dış politika danışmanı: Kelime dağarcığımdan 'Batı' kelimesini çıkardım; Rusya ve Çin'in negatif tanım için kullandığı bir terim

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yılın ardından görevi bırakmaya hazırlanırken 12 yıl boyunca Dış ve Güvenlik Politikası Müsteşarı olarak görev yapan Christoph Heusgen, Merkel dönemi Alman dış politikasını yorumladı. "Kelime dağarcığımdan 'Batı' kelimesini çıkardım" diyen Heusgen, Rusya ve Çin'in negatif bir tanım olarak 'Batı'yı kullandığını belirtti.

2017'den 2021'e kadar New York'ta Birleşmiş Milletler'de Alman Büyükelçisi olarak görev yapan, ondan önce Almanya Başbakanı Merkel'in Dış Politika Danışmanı olarak 12 yıl çalışan Christoph Heusgen, Der Spiegel'e Alman dış politikası ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği son gelişmeler hakkında konuşan Heusgen "Bu yalnızca Almanya'nın dış politika çevrelerinde değil, herkes için şaşırtıcı bir gelişmeydi" dedi.

"Afganistan'da daha farklı ne yapılabilirdi?" sorusunu yanıtlayan Heusgen, Afganistan'da daha uzun kalabileceklerini söyledi. ABD'nin çekilme kararı ve çekilme hızına ilişkin eleştirileri değerlendiren Heusgen şu yanıtı verdi:

"ABD'de Trump yönetimi amatör, diplomatik bir karmaşaydı. Taliban'la bir anlaşma yapıp yıllarca destek alan Afgan hükûmetini geride tutmak büyük bir hataydı. Biden'ın kararı mantıklıydı. Afganistan'da bulunmanın ne kadar yüksek bedeli olduğunu ve ABD'de kamuoyu desteği görmediğini biliyordu. Ama ben keşke farklı bir karar alsaydı diyorum"

"Kelime dağarcığımdan 'Batı' kelimesini çıkardım" diyen Heusgen bu kararı şöyle açıkladı:

"Artık 'Batı' ve 'Doğu' arasında bir tartışma yok. Artık uluslararası düzenin kurallarına uyan ve uymayan ülkeler arasında var. Bu prensipler 'Batı'nın' değil, evrensel. 'Batı', Rusya ve Çin'in bize karşı kullandığı bir negatif tanım hâline geldi"

Merkel dönemi dış politikasını değerlendiren Heusgen şu yanıtı verdi:

"New York'ta geçirdiğim son dört yılda Almanya'nın müthiş bir itibarı olduğunu fark ettim. New York'ta insanlar, düzgün çalışan, 16 yıl boyunca güvenilirlik, istikrar ve dengeli kriz yönetimi sağlayan öngörülü bir başbakana sahip bir ülke olduğumuzu görüyor"