Merkel, 'İmtiyazlı ortaklık' sözünü kullanmadı

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ''imtiyazlı ortaklık'' sözünü ağzına almadığını belirterek, ''Türkiye, AB ile müzakereleri laf olsun beri gelsin diye yapmıyor. Biz katılım için müzakereleri yapıyoruz'' dedi.



Bağış, Atatürk Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağış, ''Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türkiye ve AB ilişkileri konusunda 'imtiyazlı ortaklık, AB ve oyunun kuralları değişti' yolundaki açıklamaları konusunda sizin değerlendirmeniz nedir?'' sorusu üzerine, Merkel'in ''imtiyazlı ortaklık'' sözünü ağzına almadığını kaydetti.



Bağış, şöyle devam etti:



''Kendisine basın mensupları sorunca da 'Ben bunu geçmişte dile getirdiğim zaman iyi niyetle, Türkiye'ye bir ayrıcalık ve diğer aday ülkelerden farklı olmalıdır, Türkiye güçlü, dinamik, büyük bir ülke olduğu için iyi niyetle ortaya sürmüştüm. Ama eğer bu rahatsızlık yaratıyorsa, bu konuda farklı birtakım alternatifleri düşünebiliriz' cümlesini kurdu. Ve müzakerelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Zaten kurduğu koalisyon hükümetinin programında, 'Türkiye'nin AB ile müzakereleri devam etmelidir' cümlesi yer almaktadır. Türkiye ile Almanya arasında zaten ayrıcalıklı ve stratejik bir ortaklık vardır. İki ülke arasında 3 milyon soydaşımızdan oluşan çok güçlü bir köprü vardır. Almanya, Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından birisidir. Karşılıklı yatırımlar son derece fazladır. Türkiye'de 3 binin üzerinde Alman firması iş yapmaktadır. NATO kapsamında çok önemli projelerimiz var. Kültürel bağlamda önemli ilişkilerimiz var. Türkiye ile Almanya arasındaki ayrıcalıklı, stratejik ve yüksek noktaya gelmiş ilişkilerin diğer ülkeler tarafından da imrenilerek takip edildiğini görüyoruz. Almanya'nın dönem başkanlığı zamanında biz üç fasıl açtık, bugüne kadar hiçbir ülkenin dönem başkanlığında üç fasıl açabilmiş değiliz. Yani rekor hala Almanya'dadır. Bu süreçte bizim sabırlı bir şekilde reformları sürdürmemiz gerekir. Türkiye reformlar, demokratikleşme, AB standartlarında bir Anayasaya kavuşma, bağımsız ve tarafsız bir yargıya kavuşma konusunda görevini yerine getirdiği zaman AB üyeliği konusunda hiçbir engel kalmayacaktır.''



Egemen Bağış, bir gazetecinin, ''Sayın Merkel, neden Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini hiç telaffuz etmiyor ve ucu açık bir süreç olarak telaffuz ediyor?'' sorusu üzerine de şunları söyledi:



''Her türlü müzakerenin ucu açıktır. Bugün üye olan ülkelerin üyeliğinin bile ucu açıktır. Bir ülke kendi kararıyla üyelikten de vazgeçebilir. Herhalde bugüne kadar daha önce kullandığı sözlerin çok zıttına düşmek istemeyebilir. O zaman içerisinde gelecektir. Müzakereler tam üyelik dışında bir amaçla yapılmıyor. Türkiye, AB ile müzakereleri laf olsun beri gelsin diye yapmıyor. Biz katılım için müzakereleri yapıyoruz. Bütün bu sürecin tek bir hedefi vardır; AB'ye üyeliktir. Biz diklenmiyoruz, ama dimdik duruyoruz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın.''







