Merkel: İlişkilerimizi yoğunlaştırmak istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türk mevkidaşı Binali Yıldırım Berlin'deki Başbakanlık binasında bir araya geldi. Baibaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki başbakan, ilişkileri yoğunlaştırma mesajı verdi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Başbakan Merkel Almanya-Türkiye ikili ilişkilerinin kısmen zor günler geçirdiğini, hala belli zorluklar yaşandığını söyleyerek, Yıldırım'la görüşmelerinin yararlı geçtiğini, ilişkilerin yoğunlaştırılmasını istediklerini belirtti. Yıldırım'la kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirten Merkel, "Sayın Peter Steudtner'in, Meşale Tolu'nun tahliye edilmesinden sonra Deniz Yücel konusu bizim için büyük önem taşımaktadır. Kendisine karşı bir iddianame hazırlanmış değil ve bir yıldır tutuklu bulunmaktadır. Bugün Sayın Yıldırım'a bu davanın bizim açımızdan çok büyük önem taşıdığını ifade ettim" dedi.

Merkel: Hukuk devleti ilkelerini ele aldık

Görüşmede hukuk devleti ilkelerini de ele aldıklarını söyleyen Merkel, Almanya olarak 15 Temmuz'daki darbe girişimini her zaman kınadıklarını ifade ederek, darbe girişiminin aydınlatılması konusunda hukuk devleti ilkelerine sadık kalınması ve belli bir orantının söz konusu olması gerektiğini vurguladı.

Türk-Alman ilişkilerinin büyüm önem taşıdığını söyleyen Merkel, "Değerler açısından ve bunların uygulanması açısından görüş ayrılıklarımız olabilir. Diğer taraftan çok zorlu dönemlerde de karşılıklı çıkarlarımız söz konusu. Almanya'da üç milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Bu insanlar güzel bir birliktelik açısından bir köprü görevi görmekte" dedi.

"Güven" vurgusu

Almanya ve Türkiye'nin NATO'da müttefik olduğunu hatırlatan Merkel, "Güvenlik konularında çok önemli birer ortak olarak hareket etmekteyiz. Bu nedenle çıkarlarımızı ilerletmek açısından güven dolu bir ilişkinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Türkiye'nin her ülke gibi güvenlik açısından kendi çıkarlarını gözetmek durumunda olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı, "NATO içerisinde ABD ile ilişkiler açısından belli kaygılarımız var. Burada herşeyin olumlu seyretmesini umuyoruz" dedi.

Tükiye'nin Suriye'den gelen mülteciler konusunda olağanüstü bir çaba harcadığını belirten Merkel bunun daima takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Merkel, Türkiye'ye mülteciler için AB fonlarının bir an önce ödenmesi gerektiğini söyleyerek, "AB kurumlarının sadece ilk üç milyarlık değil; ikinci üç milyarlık paketinin de hazır olması ve bir an evvel devreye girmesi gerektiğini ifade ettim" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları

Daha sonra söz alan Başbakan Binali Yıldırım Merkel'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki yargı süreci ile kamudan ihraçlar konusundaki görüşlerini kendisine ilettiğini söyledi. Yıldırım, "Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor" dedi.

Yıldırım Deniz Yücel'in tutukluluğuyla ilgili olarak da "Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak" diye konuştu.

"Hassasiyetimiz PKK"

"Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyet PKK terör örgütüdür" diye konuşan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun. Bunların amacı bölgede huzur bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz."

Mülteciler konusunun tek başına Türkiye'nin sorunu olmadığını söyleyen Yıldırım, bu sorunu Türkiye'nin üretmediğini vurguladı. Yıldırım, "Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akınını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz" dedi.

İki başbakan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım basın toplantısında Afrin operasyonunu protesto amacıyla bazı fotoğraflar gösteren bir medya mensubuna, "Onlar başka olayların resimleri burada propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan, oraya gel orada doğrusunu görürsün" dedi.

DW/HT,BK

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