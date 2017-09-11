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Dünya
Deutsche Welle

Merkel ile Putin arasında Kuzey Kore görüşmesi

Kuzey Kore’nin tartışmalı nükleer programı nedeniyle süren gerginlikte, Merkel ve Putin krizin barışçıl yollardan çözülmesi konusunda hemfikir. BMGK ise ek yaptırımla baskıyı artırmak istiyor.

11 Eylül 2017 22:17

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları bir telefon görüşmesinde, Kuzey Kore’ye yönelik atılacak adımları değerlendirdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki liderin Pyöngyang yönetiminin füze denemeleri nedeniyle başlayan krizin, barışçıl çözülebileceği konusunda aynı görüşü paylaştıklarını belirtti.

Sözcü Merkel'in Putin'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Pyöngyang yönetiminin nükleer silahlanmasına karşı ek yaptırım adımları atmasını da desteklediğini ilettiğini ifade etti.

Rusya'dan ise Kuzey Kore’nin BM kararını tanımamasını eleştirirken, ek yaptırımlara yönelik net bir açıklama yapılmadı.

BM Güvenlik Konseyi'nin bugün Pyöngyang yönetimine karşı devreye sokulacak ek bir dizi yaptırımı görüşmek üzere toplanması bekleniyor. Oturumda, ABD'nin sunduğu yaptırım kararı taslağının oylanacak. Ancak veto hakkı olan Çin ve Rusya'nın ABD'ye destek verip vermeyeceği henüz netlik kazanmadı.

BM Güvenlik Konseyi Ağustos ayında Pyöngyang yönetimine karşı ekonomik yaptırımları devreye koymuştu. Oybirliğiyle kabul edilen BM Kararı, Kuzey Kore'den kömür, demir ve kurşunun yanı sıra balık ve diğer deniz mahsullerinin ithal edilmesini yasaklıyor. Kuzey Kore’nin yurtdışına gönderdiği işçi sayısını da azaltmayı hedefleyen yaptırımlar ayrıca Pyöngyang yönetimiyle yeni ortak projeler geliştirilmesi ve mevcut anonim şirketlere yeni yatırımlar yapılmasını da engelliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/RTRD/GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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