Merkel ile Macron orta vadeli yol haritasında anlaştı

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldi.

Ortak basın toplantısı düzenleyen Merkel ve Macron, Avrupa Birliği entegrasyonunu derinleştirmek için orta vadeli bir yol haritası geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Almanya açısından AB anlaşmalarının değiştirilmesinin mümkün olduğunu belirten Merkel, "Bunu yapmaya hazırım. Ama önce hangi konuda reform yapacağımıza dair çalışacağız" diye konuştu. Merkel, "Almanya uzun vadede sadece Avrupa iyi durumda olursa, iyi durumda olur. Avrupa da sadece güçlü bir Fransa olursa, iyi durumda olur" ifadesini kullandı.

Macron "tabuyu" yıkacak

Basın toplantısında konuşan Fransa Cumhrubaşkanı Macron ise, "Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi konusunda ortak bir yol haritası üzerinde beraber çalışabileceğimiz için mutluyum" ifadesini kullandı. Macron, "Geçmişte, anlaşma değişikliği konusu, bir Fransız tabusuydu. Ama artık öyle olmayacak" diye ekledi.

Macron ayrıca, Avrupa'nın popülizmle mücadele için "tarihi bir yeniden yapılanmaya" gitmesi gerektiğini söyledi.

Macron'un kafasındaki reformlar

Fransa'nın eski Ekonomi Bakanı Macron, AB içerisinde refomlar yapılmasını talep ediyor. Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı, görevi devralırken yaptığı konuşmada "Daha verimli, demokratik ve politik bir Avrupa'ya ihtiyacımız var" demişti. Macron, 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nin yeni bir bütçe ve kendi ekonomi bakanına sahip olması gerektiğini savunuyor.

Ancak Macron'un önerdiği kapsamlı değişikliklerin Almanya’da Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde yapılması beklenmiyor.

Macron; Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande’ın ardından Merkel’in 2005 yılında başlayan görev süresi boyunca Fransa'da iktidara gelen dördüncü Cumhurbaşkanı oldu.

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AFP/Reuters, CÖ/HT