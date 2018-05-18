Merkel ile görüşen Putin'den Avrupa ülkelerine çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Rus-Alman ilişkilerinin yanı sıra Suriye iç savaşı, "Kuzey Akım 2" projesi, Ukrayna sorunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesi konusunu da masaya yatıran liderler, görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Alman-Rus ilişkilerinin önemini vurgulayarak "Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olmak stratejik çıkarımıza" dedi. İki ülke arasında fikir ayrılıkları kadar "hemfikir oldukları konuların" da mevcut olduğunun altını çizen Merkel, taraflar arasındaki iletişimin "çok önemli" olduğunu söyledi.

Putin de Almanya ve Rusya arasında "daha yakın bir diyaloğun" önemine dikkat çekti. İki ülkenin "dünyada yaşanan çeşitli gelişmelerle ilgili farklı görüşlere" sahip olduğunu belirten Putin, "Sorunları çözmek karşılıklı diyalog kurulmadığı sürece imkansız" diye konuştu. Putin, Almanya'nın Rusya için özellikle de ekonomi alanında "kilit ortak" olduğuna vurgu yaptı.

Suriye'nin yeniden inşası

Merkel ve Putin, Suriye savaşının sona erdirilmesi için siyasi sürece devam edilmesi gerektiği mesajını verdi. Suriye'de "yeni bir siyasi süreç başlatmak istediklerini" kaydeden Merkel, mülteci sorununun çözümüne katkı için Rusya'nın Suriye üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini söyledi.

Putin ise "Suriye'nin yeniden inşa sürecinin siyasetten arındırılması gerektiğine" vurgu yaptı. Putin, "mültecilerin ülkelerine dönmelerini teşvik etmek için" Avrupa ülkelerinin Suriye'nin yeniden inşasına yardım etmeleri gerektiğini söyledi. Putin, mevcut durumda Suriye'de birçok bölgenin "özgürleştirildiğini" ve birçok Suriyeli'nin ülkesine geri dönmeye başladığını belirtti.

İran anlaşmasına destek

İki lider, kısa süre önce 2015 yılında varılan İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı alan Trump'ın karşısında anlaşmayı sürdürmekte hemfikir oldukları mesajını verdi.

Merkel, anlaşmaya bağlı kalacaklarını ve anlaşma "tam teşekküllü" olmasa da durumun "elde hiçbir anlaşma olmamasından iyi" olduğunu söyledi.

Öte yandan Merkel, ABD ile "iyi ilişkilere sahip olduklarını ve bunun devam edeceğini" kaydetti.

"Kuzey Akım 2" ve Ukrayna tartışması

Görüşmede, Rus enerji şirketi Gazprom'un Baltık Denizi'nde Rusya ile Almanya arasında inşa etmeyi planladığı ve 2019'da tamamlandığında Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatının azalmasına yol açması beklenen "Kuzey Akım 2" projesi de gündeme geldi.

Merkel, Putin ile görüşmesinde, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasından sonra da Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatına devam edilmesinin önemini dile getirdiğini aktardı.

Kuzey Akım 2'nin "yalnızca ticari" bir proje olduğunu ve "siyasetle hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Putin ise, "Ekonomik olarak uygulanabilir olduğu sürece Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Almanya daha önce Kuzey Akım 2'ye destek vermiş olsa da Merkel geçen ay projenin "Ukrayna için garanti verilmediği" sürece devam edemeyeceğini söylemişti.

Öte yandan iki lider, Ukrayna'da ateşkes için Minsk Anlaşması'na bağlı kalınması gerektiğine vurgu yaptı. Merkel, Minsk Anlaşması'nın üzerinde çalışılabilecek "tek temel" olduğunu belirtirken Putin ise, "Normandiya formatı kapsamındaki ortak çalışmalarımızı elbette sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Skripal'e geçmiş olsun"

Putin, Mart başında İngiltere'de zehirlenen ve bugün taburcu edilen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'e de "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Putin, "Eğer askeri derecede bir zehirli madde kullanılmış olsaydı, orada ölmüş olurdu" ifadesini kullandı.

Suriye ve Ukrayna krizlerinden ötürü gergin olan Berlin-Moskova ilişkileri, İngiltere'de eski Rus ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardından daha da gerilmişti.

Merkel Rusya'yı en son 2017 yılında ziyaret etmişti.

DW,AP,dpa,rtr,AFP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe