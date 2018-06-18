Merkel iki hafta zaman kazandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile yaşanan iltica politikası konusunda geçici bir uzlaşmaya vardı. Başbakan Merkel, CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile haftalardır yaşadığı iltica politikası krizini Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle çözebilmek için Haziran ayının sonuna kadar zaman kazandı. Haziran ayının sonunda AB zirvesi gerçekleşecek.

Partisinin yönetim kadrosuyla bugün yaptığı toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Merkel, AB ülkeleriyle ortak bir iltica politikası güdülmesi konusunda 28-29 Haziran’da gerçekleşecek AB zirvesinde diğer üye ülkelerle görüşmeler yürüteceğini söyledi. Partisinden "kuvvetli bir müzakere yetkisi” aldığını belirten Merkel, partisi ile yaptığı toplantıda kararlaştırdıkları müzakere direktifini “tek taraflı, uzlaşmaya varılmamış ve üçüncü tarafları kaybetmek pahasına olmayan” olarak nitelendirdi.

Merkel, AB zirvesindeki görüşmelerin ardından “erişilmiş olanların ışığında, ileride yapılacaklar konusunda karar almak için” 1 Temmuz tarihinde ilk önce CDU içinde görüşeceklerini, ardından CSU ile konuşacaklarını belirtti. Merkel, bu tarihten sonra CSU'nun önerdiği sığınmacıların sınırdan reddedilmelerinin ise "otomatik” olarak başlamayacağını ifade etti.

Seehofer: 1 Temmuz'dan itibaren ret işlemi başlamalı

Ancak CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Seehofer, kendi parti yönetimiyle Münih'te yaptığı toplantı sonrasındaki açıklamasında Merkel'in AB ülkeleriyle yapacağı görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde 1 Temmuz tarihinden itibaren mültecilerin reddedilmesini istediğini söyledi.

Seehofer, Merkel’in görüşmelerinden "etkili bir çözümün” çıkmaması halinde 1 Temmuz tarihinden itibaren başka bir AB üye ülkesinde iltica başvurusu yapmış veya bu ülkede kaydı yapılmış mültecilerin reddedilmesi için gerekli talimatı vermeye hazır olduğunu belirtti. Seehofer, bu mültecilerin Almanya’ya girişlerinin reddedilmesi işlemlerinin 1 Temmuz itibariyle başlayabilmesi için gerekli hazırlıkların şimdiden başlamasını istediğini aktardı.

Seehofer, ayrıca hakkında Almanya'ya tekrar girme yasağı bulunan mültecilerin 1 Temmuz tarihini beklemeden, şimdiden reddedilmeleri gerektiğini belirtti. Seehofer, bunun senelerce değiştirilmemiş olmasını "skandal ve açıklanamayacak” bir karar olarak nitelendirdi.

Seçimlerden altı ay sonra Mart ayında CDU, kardeş partisi CSU ve Sosyal Demokratlar (SPD) arasında kurulan hükümette CDU ile CSU arasında birkaç haftadır Almanya’nın iltica politikası üzerine kriz yaşanıyor. Seehofer başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan, sınır dışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi olmayan sığınmacıların Almanya tarafından reddedilmesini istiyor. Başbakan Merkel ise ulusal bir çözüme karşı çıkıyor ve bu soruna AB çatısı altında bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

dpa,rtr,KNA,AFP/DÇÜ,HS

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