Merkel: II. Dünya Savaşı'ndan daha kötü haldeyiz

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın belki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor zamanını yaşadığını söyledi.



Merkel genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Leipzig kentinde düzenlediği parti kurultayında yaptığı konuşmada, her neslin politik güçlükleri bulunduğuna işaret ederek, şuanki jenerasyonun tarihi bir sınamayla karşı karşıya olduğunu vurguladı.



Avrupa'nın, borç kriziyle birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor zamanlardan birini geçirdiğini vurgulayan Merkel, euronun korunması için her türlü çabanın harcanması gerektiğine dikkat çekti.



“Sorumluluklarımız sınırlarımızla sınırlı değil” diyen Merkel, euronun başarısız olması durumunda Avrupa'nın da başarısız olacağını ifade etti.



Euronun bir para biriminden daha fazlası olduğunu kaydeden Merkel, “Euro, 50 yıldır barışın, özgürlüğün ve sosyal refahın simgesi” değerlendirmesinde bulundu.





