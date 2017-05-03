Merkel: İdam geri gelirse AB üyelik müzakereleri dayanaksız kalır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini de değerlendirdi. Almanya Başbakanı Türkiye’de idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinin ise Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili müzakereleri temelsiz bırakacağına dikkat çekti.

Merkel, “Başbakan olarak Türkiye'de gözlemledikleri endişe verici gelişmeleri açıkça dile getirmede tamamen özgür olduğunu ve bunun sadece kamuoyu önünde değil ama doğrudan Türk hükümetiyle yaptıkları görüşmeler için de geçerli olduğunu” söyledi.

Türkiye kıyılarındaki insan kaçakçılığıyla mücadeleye de katkıda bulunduğu için Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın Türkiye'nin de çıkarına olduğunu belirten Angela Merkel insan kaçakçılarının artık eskisi gibi rahat faaliyet gösteremediklerini dile getirdi.

Almanya Başbakanı "3 milyon Suriyeli mülteciyi kabul eden Türkiye'ye anlaşmada öngörüldüğü gibi mali yardım yapılmasını doğru bulduğunu” da belirtti.

Angela Merkel, Türkiye'de anayasa değişikliği referandumuna yönelik de Türkiye karşısındaki tutumun ölçüp biçilerek belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Eleştirilerimizi açıkça dile getireceğimizden şüphe duyulmamalı. Ama aynı zamanda da özenli davranmalıyız, çünkü Türkiye ile iyi ilişki içinde olmak bizim de menfaatimizedir”, dedi.

Almanya Başbakanı Türkiye’de idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinin ise Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili müzakereleri temelsiz bırakacağına dikkat çekti.

"Çifte vatandaşlık üzerine seçim kampanyası yürütülemez

Genel seçim kampanyasında partisinin çifte vatandaşlık aleyhinde kampanya yapmasının söz konusu olamayacağını ifade eden Angela Merkel 16 Nisan referandumunda Almanya'da yaşayan Türklerin büyük bir bölümünün “otoriter başkanlık sistemine geçilmesi” lehinde oy kullanmasının çifte vatandaşlıkla ilgili görüşünü etkilemediğini belirtti.

Merkel, "Referandum sonucuyla doğrudan bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Bizim için önemli olan Almanya'daki uyum sürecidir, hangi ülkenin vatandaşı olunduğu değil”, dedi.

Merkel'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Aralık ayındaki kongresinde parti yönetimi vatandaşlık yasasının değiştirilmesi yönünde karar almış, Merkel'in bu kararı benimsemediğini açıklaması parti içinde tepkiyle karşılanmıştı.

Başbakan Merkel parti yönetim kurulundaki bazı üyelerin “İslam yasası” çıkarılması şeklindeki taleplerine de karşı çıktı. Angela Merkel dini cemaatler için özel yasa çıkarılmasını doğru bulmadığını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa/AG/GA