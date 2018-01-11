Merkel için kritik gün: Almanya 109 gündür hükümetsiz

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel “büyük koalisyon” olarak bilinen Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Sosyal Demokratlar (SPD) arasında yapılacak “Groko” koalisyonu için ön görüşmelerde sona geliniyor. Bugün bir sonuç çıkması beklenen ön görüşmelerinin resmen başlaması için Sosyal Demokratların 21 Ocak\'taki olağanüstü kongresi beklenecek.

Bild gazetesindeki habere göre bugün yerel saatle 09:00’da başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen koalisyon görüşmelerinde nihai bir karara varılmaya çalışılıyor.

SPD partisi ve üyeleri CDU partisi arasında öne çıkan en önemli anlaşmazlık konuları vergi sistemi, finansal düzenlemeler, göçmen konusu, istihdam, sağlık, bakım, emeklilik ve Avrupa konuları.

CDU lideri ve Şansölye Angela Merkel bugünkü kritik görüşme öncesinde halen uzlaşı için bazı engeller olduğuna dikkat çekerek, \"Uzlaşıya varacağımız yolda bize engel olan ve kaldırmamız gereken büyük taşlar mevcut. Dolayısıyla bu zor birgün olacak. Ben büyük bir enerji ile bu görüşmeye gidiyorum çünkü biliyorum ki toplum bizden artık bir çözümle gelmemizi bekliyor. Ben ve tüm partim bu motivasyonla olaylara yaklaşacağız\" dedi.

Her durumda “yapıcı” bir tavır izleyeceklerini vurgulayan Merkel, “Bu güne ben de büyük bir enerjiyle başlıyorum. İnsanlar da bizim bir çözüm bulmamızı bekliyor o yüzden bu ruh haliyle tüm gün çalışacağım” dedi.

SPD lideri Martin Schulz ise, \"Eğer böyle bir hükümet içerisinde yer alacaksak, bu hükümetin tüm Avrupa\'yı güçlendirecek bir hükümet olması şartıyla yer alacağız. Önümüzde henüz aşılmamış çok büyük engeller mevcut. Görüşmelerin tüm gün süreceği kesin” dedi.